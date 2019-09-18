Из Звездочки – в Звезду

Осень для известной одесской саксофонистки, лауреата международных фестивалей и конкурсов Анны Степановой обещает быть жаркой. Концерты, гастроли, выступления, короткие и долгие перелеты, смена часовых поясов. Уже в ближайшие дни она отправляется в Китайскую Народную республику.

С этой страной у музыканта из Одессы сложились крепкие творческие связи. Анну Степанову там называют, не удивляйтесь, мамой китайского саксофона.

Дело в том, что саксофонистка уже 15 лет преподает игру на саксофоне:

Так сложилось, что подавляющая часть моих студентов – граждане Китая, осваивающие искусство игры на саксофоне. Мои студенты принимают участие в моих концертах. Вместе мы выезжаем на гастроли в разные города Украины. Тем самым, китайские юноши и девушки получают исполнительский опыт не только в стенах университета, но и на практике.

Я имею достаточный опыт преподавания. Студенты, заканчивая обучение, возвращаются на родину. А у них есть свое сарафанное радио. И мои выпускники советуют следующим поколениям студентов учиться у Анны Степановой в Одессе, объясняю я без ложной скромности,

– улыбается Анна Степанова.

В Шанхай Анна Степанова едет на Международный азиатский конгресс саксофонистов и будет представлять там Украину. Шанхайская консерватория является лучшей в Небесной империи и, пожалуй, в целом в Азии.

В течение недели там будут проходить лекции, мастер-классы, концерты. Будет представлен классический и джазовый саксофон. Это отличная возможность встретиться и пообщаться с профессиональными исполнителями из Европы, Америки и Азии, обменяться опытом и еще раз заявить о себе. В Шанхай я еду впервые. Но в Китае была уже четыре раза. В рамках конгресса пройдет моя концертная программа,

– подчеркнула саксофонистка.

Поддержать своего любимого педагога китайские студенты пришли и в Музыкальную школу № 1, где в первых числах сентября состоялась презентация книги отца Ани – продюсера и режиссера Международного фестиваля юных талантов «Звездочка» Александра Степанова – «Мое одесское детство». В книге воспоминаний выпускника знаменитой школы Столярского много страниц посвящено музыке. В ней он рассказал, как проходило его взросление, какую роль играла и играет музыка в его жизни и в жизни его Ани. А музыкальные выступления дочери стали украшением этого творческого вечера.

Александр Степанов:

Повторю слова Леонида Осиповича Утесова: «Моя дочь – мое лучшее произведение». Аня с детства на лету все схватывала, была стойким оловянным солдатиком, всегда много училась и работала. Не отказывалась от творческих экспериментов. Выросла в настоящего профессионала. Начиная с передачи «Звездочка», продолжает светить.

Я придумал для нее конкурс «Золотой саксофон Одессы», который теперь проходит в разных городах и получил статус международного; и абонемент «Сакс-революция» в Одесской филармонии. Уже думаю о внуках и их карьере. Надеюсь, и они выберут творческие дороги в жизни.

На презентации книги отца Анна Степанова обкатала часть концертной программы, которую она покажет на конгрессе в Шанхае. В ней прозвучит музыка П.И.Чайковского, современных композиторов Константина Шумилова и Роберто Марино. Роберто – итальянский друг Анны, который называет одесситку своей музой и на протяжении двенадцати лет посвящает ей свои произведения. В программе также будет исполняться музыка нашего земляка Ивана Оленчика, который в настоящее время является профессором Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве.

Конечно, джаз очень повлиял на саксофон, дав этому инструменту широкую популярность во всем мире. Джазовые гармонии, так или иначе, присутствуют в современной и академической музыке саксофонистов, разделив музыкантов на академических и джазовых исполнителей. Но сакс занял свое место в духовых и симфонических оркестрах задолго до возникновения джаза как музыкального направления. И я приверженец академического направления, пропагандирую академическую школу игры на саксофоне,

– рассказала Анна Степанова.

Для выступления в Одессе Анна выбрала традиционное китайское платье с вышивкой ручной работы. А в Китае одесская саксофонистка будет выступать в украинском дизайнерском платье. Его автор – львовянка Оксана Мурашко, популярный дизайнер. Выставки ее работ проходят по всему миру, и многие украинские звезды заказывают у нее концертные наряды.

У меня в гардеробе уже три платья Оксаны Мурашко, все три – с ручной вышивкой, очень красивые. Выступая за рубежом, я люблю их надевать и испытываю гордость за Украину, что у нас есть такие мастера.

В целом, вся осень у Анны Степановой будет творчески насыщенной. В октябре месяце в Харькове состоится Сакс-фестиваль. В нем примет участие выпускник А.Степановой Ду Ханфон, который уже получил степень доктора философии, и польский саксофонист, организатор Международного Форума саксофонистов в Польше Ришард Золенжевски. Так, что будут представлены три страны – Украина, Китай и Польша. Что примечательно: фестиваль состоится в сопровождении симфонического оркестра под управлением Юрия Янко в отреставрированном зале Харьковской филармонии.

А в ноябре Анна Степанова готовится к выступлениям перед киевлянами. В этом году исполняется тридцать лет со дня основания класса саксофона в Киевской консерватории, ныне – Национальной музыкальной академии Украины имени П.Чайковского. С 17 по 20 ноября состоится большое празднование этой даты. На него приедет Никита Зимин – выпускник Парижской консерватории и победитель наиболее престижных конкурсов мира. Также ожидается приезд профессора Лионской консерватории, аранжировщика, саксофониста, дирижера Жана Дени Миша.

Среди саксофонистов это очень известные и уважаемые мастера, которые дадут в Киеве мастер-классы, пообщаются с молодыми музыкантами и сыграют с оркестром. И будет событие в музыкальном сообществе Украины.

Что ж, пожелаем Анне новых творческих успехов, концертных программ, взятия новых сакс-высот.