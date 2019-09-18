Из Звездочки – в Звезду

Осень для известной одесской саксофонистки, лауреата международных фестивалей и конкурсов Анны Степановой обещает быть жаркой. Концерты, гастроли, выступления, короткие и долгие перелеты, смена часовых поясов. Уже в ближайшие дни она отправляется в Китайскую Народную республику.
С этой страной у музыканта из Одессы сложились крепкие творческие связи. Анну Степанову там называют, не удивляйтесь, мамой китайского саксофона.
Дело в том, что саксофонистка уже 15 лет преподает игру на саксофоне:
Я имею достаточный опыт преподавания. Студенты, заканчивая обучение, возвращаются на родину. А у них есть свое сарафанное радио. И мои выпускники советуют следующим поколениям студентов учиться у Анны Степановой в Одессе, объясняю я без ложной скромности,
– улыбается Анна Степанова.
В Шанхай Анна Степанова едет на Международный азиатский конгресс саксофонистов и будет представлять там Украину. Шанхайская консерватория является лучшей в Небесной империи и, пожалуй, в целом в Азии.
– подчеркнула саксофонистка.
Поддержать своего любимого педагога китайские студенты пришли и в Музыкальную школу № 1, где в первых числах сентября состоялась презентация книги отца Ани – продюсера и режиссера Международного фестиваля юных талантов «Звездочка» Александра Степанова – «Мое одесское детство». В книге воспоминаний выпускника знаменитой школы Столярского много страниц посвящено музыке. В ней он рассказал, как проходило его взросление, какую роль играла и играет музыка в его жизни и в жизни его Ани. А музыкальные выступления дочери стали украшением этого творческого вечера.
Александр Степанов:
Я придумал для нее конкурс «Золотой саксофон Одессы», который теперь проходит в разных городах и получил статус международного; и абонемент «Сакс-революция» в Одесской филармонии. Уже думаю о внуках и их карьере. Надеюсь, и они выберут творческие дороги в жизни.
На презентации книги отца Анна Степанова обкатала часть концертной программы, которую она покажет на конгрессе в Шанхае. В ней прозвучит музыка П.И.Чайковского, современных композиторов Константина Шумилова и Роберто Марино. Роберто – итальянский друг Анны, который называет одесситку своей музой и на протяжении двенадцати лет посвящает ей свои произведения. В программе также будет исполняться музыка нашего земляка Ивана Оленчика, который в настоящее время является профессором Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве.
– рассказала Анна Степанова.
Для выступления в Одессе Анна выбрала традиционное китайское платье с вышивкой ручной работы. А в Китае одесская саксофонистка будет выступать в украинском дизайнерском платье. Его автор – львовянка Оксана Мурашко, популярный дизайнер. Выставки ее работ проходят по всему миру, и многие украинские звезды заказывают у нее концертные наряды.
В целом, вся осень у Анны Степановой будет творчески насыщенной. В октябре месяце в Харькове состоится Сакс-фестиваль. В нем примет участие выпускник А.Степановой Ду Ханфон, который уже получил степень доктора философии, и польский саксофонист, организатор Международного Форума саксофонистов в Польше Ришард Золенжевски. Так, что будут представлены три страны – Украина, Китай и Польша. Что примечательно: фестиваль состоится в сопровождении симфонического оркестра под управлением Юрия Янко в отреставрированном зале Харьковской филармонии.
А в ноябре Анна Степанова готовится к выступлениям перед киевлянами. В этом году исполняется тридцать лет со дня основания класса саксофона в Киевской консерватории, ныне – Национальной музыкальной академии Украины имени П.Чайковского. С 17 по 20 ноября состоится большое празднование этой даты. На него приедет Никита Зимин – выпускник Парижской консерватории и победитель наиболее престижных конкурсов мира. Также ожидается приезд профессора Лионской консерватории, аранжировщика, саксофониста, дирижера Жана Дени Миша.
Что ж, пожелаем Анне новых творческих успехов, концертных программ, взятия новых сакс-высот.