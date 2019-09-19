Министр инфраструктуры: Глава «Укравтодора» Славомир Новак будет уволен

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак будет уволен. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью "Экономической правде", которое будет опубликовано на следующей неделе.

Среди своих первоочередных планов Криклий назвал кадровые ротации в министерстве и на государственных предприятиях, которые ему подчинены.

"Новак мне сказал, что Богдан Юлик на этой неделе по собственному желанию ушел. Сегодня я узнаю, что он якобы ушел на какой-то больничный", - сказал он.

"Если меня будут вводить в заблуждение в таких элементарных вещах, где есть запрос общества и скандал на скандале был с этим Юликом, я считаю, что это попытка меня политически подставлять. Я не дам этого сделать. С Новаком мы попрощаемся", - подытожил Криклий.

Напомним: Богдан Юлик был фигурантом скандала, связанного с разделением дорог на Тернопольщине на куски по 40 метров для обхода тендеров.