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  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

Министр инфраструктуры: Глава «Укравтодора» Славомир Новак будет уволен

Категория: Новости / Экономика и финансы

Министр инфраструктуры: Глава «Укравтодора» Славомир Новак будет уволен

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак будет уволен. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью "Экономической правде", которое будет опубликовано на следующей неделе.

Среди своих первоочередных планов Криклий назвал кадровые ротации в министерстве и на государственных предприятиях, которые ему подчинены.

"Новак мне сказал, что Богдан Юлик на этой неделе по собственному желанию ушел. Сегодня я узнаю, что он якобы ушел на какой-то больничный", - сказал он.

"Если меня будут вводить в заблуждение в таких элементарных вещах, где есть запрос общества и скандал на скандале был с этим Юликом, я считаю, что это попытка меня политически подставлять. Я не дам этого сделать. С Новаком мы попрощаемся", - подытожил Криклий.

Напомним: Богдан Юлик был фигурантом скандала, связанного с разделением дорог на Тернопольщине на куски по 40 метров для обхода тендеров.



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