В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта среди команд-участников соревнований, проходивших в 2019 году.
Красочное действие состоялось в Центре пляжных видов спорта Одессы («UkrainianBeachGames») на 14-й станции Большого Фонтана.
Участников отборочного турнира, который продлился три дня, приветствовали официальные лица и руководители спортивных организаций.
– приветствовал участников турнира председатель комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины Вадим Стеценко.
Около 300 школьников в течение нескольких дней боролись за победу в трех видах спорта - пляжном футболе, пляжном волейболе и пляжной борьбе. Главные организаторы соревнований – Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет совместно с Одесским областным отделением комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины.
Председатель комитета по физвоспитанию Вадим Стеценко отметил, что президент Одесской Юракадемии и МГУ Сергей Кивалов, возглавляя Одесский областной спортивный студенческий союзразвивает спорт в регионе, поддерживает, оказывает всяческую помощь спортсменам.
Отметим, что данные университеты уделяют большое внимание развитию спорта, на их базе проводятся турниры от областных до Чемпионатов Европы и Мира, участниками которых становятся не только студенты университетов, колледжей и ПТУ, но и школьники со всей Украины. Одесская Юракадемия, которая на протяжении более чем 20 лет создавала спортивную инфраструктуру, сегодня признана одним из самых спортивных университетов страны.
- отметил ректор МГУ Константин Громовенко.
Молодых людей, завоевавших не одну медаль на международных и всеукраинских соревнованиях, отметили почетными знаками и наградами.
– напутствовал участников турнираглава Всеукраинской федерации пляжной борьбы, заслуженный тренер Украины, президент общественной организации «Мангуст» Магомед Магдиев.
Строит отметить, что благодаря поддержке Сергея Кивалова члены спортивного клуба «Мангуст» имеют возможность тренироваться и проводят состязания на лучших спортивных базах города. Так, в прошлом годув международных соревнованиях по пляжной борьбе на спортивно-оздоровительной базе Юракадемии в Затоке участвовали спортсмены из 8 стран Европы и Азии и 14 регионов Украины.
Добрые слова в адрес ребят, собравшихся на соревнования высказал председатель совета ректоров Одесской области Сергей Степаненко, пожелав им побед и радости от участи в фестивале спорта.
Соревнования определили будущих членов сборных команд, которые будут представлять свой город и страну во всемирных играх по пляжным видам спорта.
После парада команд-участниц, турнир был торжественно открыт. Гостей и участников фестиваля ждал концерт, ребят приветствовали и поддерживали групп черлидеров.