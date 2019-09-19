 
Информация к новости
  • Просмотров: 160
  • Дата: Вчера, 15:44
Вчера, 15:44

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

Категория: Новости / Спорт

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта среди команд-участников соревнований, проходивших в 2019 году.

Красочное действие состоялось в Центре пляжных видов спорта Одессы («UkrainianBeachGames») на 14-й станции Большого Фонтана.

 

 

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

Участников отборочного турнира, который продлился три дня, приветствовали официальные лица и руководители спортивных организаций.

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

Здесь собрались молодые люди, они уже показали себя, свои спортивные достижения. Напомню, что наши ребята неоднократно выигрывали медали и завоевывали титулы на всеукраинских и международных турнирах, в том числе и по пляжным видам спорта. Такой молодежью можно гордится, и мы надеемся, что и в эти три дня спортсмены докажут свои возможности и будут участвовать во всемирных соревнованиях по пляжным видам спорта,

приветствовал участников турнира председатель комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины Вадим Стеценко.

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

Около 300 школьников в течение нескольких дней боролись за победу в трех видах спорта - пляжном футболе, пляжном волейболе и пляжной борьбе. Главные организаторы соревнований – Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет совместно с Одесским областным отделением комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины.

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

Председатель комитета по физвоспитанию Вадим Стеценко отметил, что президент Одесской Юракадемии и МГУ Сергей Кивалов, возглавляя Одесский областной спортивный студенческий союзразвивает спорт в регионе, поддерживает, оказывает всяческую помощь спортсменам.

Отметим, что данные университеты уделяют большое внимание развитию спорта, на их базе проводятся турниры от областных до Чемпионатов Европы и Мира, участниками которых становятся не только студенты университетов, колледжей и ПТУ, но и школьники со всей Украины. Одесская Юракадемия, которая на протяжении более чем 20 лет создавала спортивную инфраструктуру, сегодня признана одним из самых спортивных университетов страны.

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

Президент нашего университета очень активно поддерживает все спортивные мероприятия  в Одессе. В том числе и сегодняшний Всеукраинский турнир. Хотелось бы отметить, что наши студенты занимают почетные места на престижных первенствах. Более того, этим летом на 8-й станции Большого Фонтана состоялось открытие современного спортивного комплекса, который был построен за счет средств негосударственного учреждения высшего образования Международного гуманитарного университета. И сегодня этот комплекс открыт для всех одесситов,

- отметил ректор МГУ Константин Громовенко.

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

Молодых людей, завоевавших не одну медаль на международных и всеукраинских соревнованиях, отметили почетными знаками и наградами.

Я приветствую всех участников соревнований, желаю успехов, победы, я знаю, что наши воспитанники могут на нее претендовать, ведь недаром они уже пять лет принимают участия в чемпионатах мира по пляжной борьбе. В 2019 году наши спортсмены принесли своей стране две золотые и две серебряные медали, и я считаю, что это далеко не предел их возможностей. Боритесь за победу и удачи вам,

– напутствовал участников турнираглава Всеукраинской федерации пляжной борьбы, заслуженный тренер Украины, президент общественной организации «Мангуст» Магомед Магдиев.

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

Строит отметить, что благодаря поддержке Сергея Кивалова члены спортивного клуба «Мангуст» имеют возможность тренироваться и проводят состязания на лучших спортивных базах города. Так, в прошлом годув международных соревнованиях по пляжной борьбе на спортивно-оздоровительной базе Юракадемии в Затоке участвовали спортсмены из 8 стран Европы и Азии и 14 регионов Украины.

Добрые слова в адрес ребят, собравшихся на соревнования высказал председатель совета ректоров Одесской области Сергей Степаненко, пожелав им побед и радости от участи в фестивале спорта.

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

  

Соревнования определили будущих членов сборных команд, которые будут представлять свой город и страну во всемирных играх по пляжным видам спорта.

После парада команд-участниц, турнир был торжественно открыт. Гостей и участников фестиваля ждал концерт, ребят приветствовали и поддерживали групп черлидеров.

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта

 

 

 

 

 

Галерея

prev

В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.



Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать