В Одессе прошел Всеукраинский турнир пляжных видов спорта среди команд-участников соревнований, проходивших в 2019 году.

Красочное действие состоялось в Центре пляжных видов спорта Одессы («UkrainianBeachGames») на 14-й станции Большого Фонтана.

Участников отборочного турнира, который продлился три дня, приветствовали официальные лица и руководители спортивных организаций.

Здесь собрались молодые люди, они уже показали себя, свои спортивные достижения. Напомню, что наши ребята неоднократно выигрывали медали и завоевывали титулы на всеукраинских и международных турнирах, в том числе и по пляжным видам спорта. Такой молодежью можно гордится, и мы надеемся, что и в эти три дня спортсмены докажут свои возможности и будут участвовать во всемирных соревнованиях по пляжным видам спорта,

– приветствовал участников турнира председатель комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины Вадим Стеценко.

Около 300 школьников в течение нескольких дней боролись за победу в трех видах спорта - пляжном футболе, пляжном волейболе и пляжной борьбе. Главные организаторы соревнований – Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет совместно с Одесским областным отделением комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины.

Председатель комитета по физвоспитанию Вадим Стеценко отметил, что президент Одесской Юракадемии и МГУ Сергей Кивалов, возглавляя Одесский областной спортивный студенческий союзразвивает спорт в регионе, поддерживает, оказывает всяческую помощь спортсменам.

Отметим, что данные университеты уделяют большое внимание развитию спорта, на их базе проводятся турниры от областных до Чемпионатов Европы и Мира, участниками которых становятся не только студенты университетов, колледжей и ПТУ, но и школьники со всей Украины. Одесская Юракадемия, которая на протяжении более чем 20 лет создавала спортивную инфраструктуру, сегодня признана одним из самых спортивных университетов страны.

Президент нашего университета очень активно поддерживает все спортивные мероприятия в Одессе. В том числе и сегодняшний Всеукраинский турнир. Хотелось бы отметить, что наши студенты занимают почетные места на престижных первенствах. Более того, этим летом на 8-й станции Большого Фонтана состоялось открытие современного спортивного комплекса, который был построен за счет средств негосударственного учреждения высшего образования Международного гуманитарного университета. И сегодня этот комплекс открыт для всех одесситов,

- отметил ректор МГУ Константин Громовенко.

Молодых людей, завоевавших не одну медаль на международных и всеукраинских соревнованиях, отметили почетными знаками и наградами.

Я приветствую всех участников соревнований, желаю успехов, победы, я знаю, что наши воспитанники могут на нее претендовать, ведь недаром они уже пять лет принимают участия в чемпионатах мира по пляжной борьбе. В 2019 году наши спортсмены принесли своей стране две золотые и две серебряные медали, и я считаю, что это далеко не предел их возможностей. Боритесь за победу и удачи вам,

– напутствовал участников турнираглава Всеукраинской федерации пляжной борьбы, заслуженный тренер Украины, президент общественной организации «Мангуст» Магомед Магдиев.

Строит отметить, что благодаря поддержке Сергея Кивалова члены спортивного клуба «Мангуст» имеют возможность тренироваться и проводят состязания на лучших спортивных базах города. Так, в прошлом годув международных соревнованиях по пляжной борьбе на спортивно-оздоровительной базе Юракадемии в Затоке участвовали спортсмены из 8 стран Европы и Азии и 14 регионов Украины.

Добрые слова в адрес ребят, собравшихся на соревнования высказал председатель совета ректоров Одесской области Сергей Степаненко, пожелав им побед и радости от участи в фестивале спорта.

Соревнования определили будущих членов сборных команд, которые будут представлять свой город и страну во всемирных играх по пляжным видам спорта.

После парада команд-участниц, турнир был торжественно открыт. Гостей и участников фестиваля ждал концерт, ребят приветствовали и поддерживали групп черлидеров.