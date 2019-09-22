АНОНС Слова № 37 (1366) ВИДЕО



Недавно известные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его потушить. Интересно, что сама Гонтарева считает, что ко всему этому может быть причастен экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский. Тот же в свою очередь намекает, что она сама подожгла свой дом для того чтобы ее не выдали киевским властям. Эх, весело мы живем в Украине! Сегодня в анонсе очередного номера газеты «Слово», мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло в стране и в мире на текущей неделе и что нашло отражение на страницах нашей газеты. Игорь Назаренко. «Оптимизм не угас, но есть опасения»

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, по данным которого общество находится на пике социального оптимизма — 55% опрошенных полагают, что страна движется в правильном направлении, и лишь 18% — что в неправильном. И что же, как вам кажется, вселяет в наших людей такой оптимизм, ведь реально – жизнь лучше не стала!

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Общественная поддержка, безусловно, является авансом новой власти, причём авансом заведомо завышенным. После того как эйфория пройдёт, начнётся обрушение рейтинга. И вот здесь то и находится зона страхов «слуг народа», они хотят, как можно дольше продлить время электоральной поддержки: то чутко реагируя на общественные чувства, то отчаянно пытаясь воздействовать на журналистов. То обвиняя их в коррумпированности, то призывая к самоочищению, то пытаясь создавать новые административные органы по их контролю. Все это от заигрывания с электоратом до элементарного закрытия СМИ – путь в никуда.

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Подробнее о том пути, по которому идут Слуги народа – читайте в колонке редактора. Никита Додон. «Наступление «зоозащитников»: полезные идиоты помогают бизнесу синдиката «веганов» В областных центрах Украины 14 сентября прошли марши воинствующих «защитников прав животных». Это не добавило «подзащитным» улучшений их жизни. Собаки, кошки, кони и прочие братья наши меньшие остались в том же положении, что были всегда. Зато сообщения СМИ, фото-, видеоотчеты о многолюдной акции помогут раскрутить спонсоров на Западе. Наши зооакктивисты уже решились блокировать работу «плохих» предприятий, начав эту mission c Одесского государственного цирка. И это – считает автор - «первые ласточки» затеваемого «зоомайдана». Так чего же они требуют?

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1-м пунктом было заявлено желание «запретить использование животных в цирках и дельфинариях» без уточнения: кто же тогда и чем будет радовать зрителей в этих местах – гимнасты, певцы?

Также они требуют запретить «эксплуатацию животных для попрошайничества и фотоуслуг». При этом не рассматривается правомерный вопрос, вредит ли это животным, а тупо требуют запретить сам этот способ их материального обеспечения.

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Так будут ли у нас в стране цирки и дельфинарии или их и правда закроют? А ведь для детей это всегда была большая радость!

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Вот об этом-то мы и узнаем из материала Никиты Додона

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Антон Кравчик «ЗЕ-Дурдом в режиме «Турбо».

«Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью «ВВС News Україна», что в президентской партии «Слуга народа» есть психически больные и безумные нардепы. У Богдана спросили, как офис президента реагирует на обвинения некоторых нардепов «Слуги народа», которые уверяют, что у Зеленского не считаются с народными избранниками и хотят их превратить в «ручных животных». И он ответил: «В «Слуге народа» есть сумасшедшие люди, психически больные».

Ну а если серьезно, что происходит с Зе – командой?

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«Монолитность» нынешней «зеленой» власти является на самом деле мифом. Хотя фракция «Слуги народа» голосует практически единогласно и по команде, которую им дает многодетный отец из Николаева в кроссовках «Найк» Давид Арахамия. Все напряженно работают над засовыванием Украины в «смартфон». Однако «монолит» в действительности фиктивный. Возьмем «зеленую» фракцию: уже начался раздор между мажоритарщиками и списочниками во фракции.

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Чем это закончится и к чему приведет – читайте в материале Антона Кравчика.

Дмитрий Волошенков. «Усадьба Курисов» - архитектурный шедевр Большой Одессы».

В 70-ти км от Одессы, в уютном уголке Лиманского района, недалеко от зеркальной глади Тилигульского лимана, утопает в зелени удивительной красоты усадьба.

Первый вопрос у большинства тех, кому посчастливилось сюда попасть – кто, когда и почему построил такой красоты дом здесь?

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О трагической судьбе исторического особняка, его постепенном разрушении и попытке его восстановления – читайте в материале Дмитрия Волошенкова.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те материалы, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово»