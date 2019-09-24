Дурдом в режиме «Турбо»

"Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью «ВВС News Україна», что в президентской партии «Слуга народа» есть психически больные и безумные нардепы. У Богдана спросили, как Офис президента реагирует на обвинения некоторых нардепов «Слуги народа», которые уверяют, что у Зеленского не считаются с народными избранниками и хотят их превратить в «ручных животных». И он ответил: «В «Слуге народа» есть сумасшедшие люди, психически больные». Верю. Хотя прежде полагал, что в здании под куполом СН разместил цирк. С дрессированными нардепами, которые по команде ходят на задних лапках, делают стойку и але-оп....Оказывается им по силам не только организация цирка, но еще и дурдома....Браво!!!», – написал в своем Facebook известный политолог Валерий Песецкий.

Фэйковый монолит

«Монолитность» нынешней «зеленой» власти является на самом деле мифом. Хотя фракция «Слуги народа» («СН») голосует практически единогласно и по команде, которую им дает многодетный отец из Николаева в кроссовках «Найк» Давид Арахамия. Все напряженно работают над засовыванием Украины в «смартфон». Однако «монолит» в действительности фиктивный. Возьмем «зеленую» фракцию: уже начался бешенный срач между мажоритарщиками и списочниками во фракции. Набросил дерьма на вентилятор личный рупор Коломойского в «СН», бывший журналист «плюсов» А. Дубинский. Типа некие люди хотят засунуть всем «зеленым» императивный мандат. Если партия решит исключить тебя из фракции, то провинившегося выгоняют из парламента вне зависимости от того, избрали тебя на мажоритарном округе или же ты прошел в Раду по списку. Бунтуют мажоритарщики. Они лихорадочно читают все законопроекты, которые штампуются в офисе президента, Кабмине и в специальной группе особо одаренных укурков, которых называют креативщиками. Выискивают попытки покушения на мандат. И находят! Затем начинается бурная переписка в специальном чате фракции:

«Коллеги, будьте бдительны! Включили без обсуждения в повестку дня проект, где предусмотрено исключение мажоритарщиков!».

«Вы все – гавно!»,

Типичная проблема всех фракций, когда-либо созданных в укропарламенте, – это бинарность: они состоят из мажоритарщиков и списочников. Первые считают себя крутой элитой, поскольку сами выиграли выборы, заручились «прямой поддержкой избирателей». А те, кто попали в парламент по списку партии, – просто бесправный офисный планктон, за исключением первой пятерки. Мажоритарщиков, согласившихся войти во фракцию, всячески стимулируют. Либо лоббируют их интересы при принятии законов, либо дают должности приближенным к ним людям, либо тупо доплачивают в конверте. Все понимают: человека надо заинтересовать, а то уйдет во внефракционные и станет лить дерьмо на прежнее фракционное руководство. В «СН» 124 списочника и 130 мажоритарщиков: опасное сочетание. Удержать такую массу «одномандатников» практически невозможно. Деньги платить нельзя, поскольку все типа строят новую, процветающую страну. Все назначения в структуры исполнительной власти получают списочники, поскольку в таком случае на их место заходят следующие по очереди кандидаты и общее количество «зелени» не изменяется. Поэтому должности мажоритарщикам не светят. «Слуги народа» постепенно начинают осваиваться в новом политическом пространстве. Многие уже самостоятельно, не в составе группы, ходят в туалет, контактируют с различными «барыгами» в ресторанах. Им делаются интересные предложения. В первую очередь мажоритарщикам. Действующее пока законодательство позволяет им не опасаться репрессий. Даже если фракция исключит их из своего состава, ничего не будет. Получит статус внефракционного и затем может вступить в другую группировку. Тот же Дубинский вправе сам заявить о выходе. И опять-таки ничего ему не будет. Даже списочники могут кинуть родную фракцию. Единственный момент: не надо собственноручно писать заявление о выходе из фракции. Тогда да, выгонят, но не сразу. Надо собрать съезд, рассмотреть рукописное заявление, обсудить, принять решение, направить материалы в ЦИК. В качестве примера – грантососыгнезда Соросова М.Найем, С.Залищук и С.Лещенко. Четыре года ребята сидели во фракции «БПП» и под конец поняли, в какое «злочинне кодло» они попали. Написали заявления о выходе. И спокойно получали депутатскую зарплату до конца полномочий восьмого состава Рады. Офис президента очень волнует проблема монолитности фракции. Как таковой ее нет. Там довольно интересный микст из квот олигархов различного калибра (Юрушев, Коломойский и другие), «контрабандистов», околополитических «решал», застройщиков, половых партнеров Ах Каких Человек и т.д. Пока все сидят тихо, демонстрируя имитацию единства. Но достаточно потерять пятнадцать человек, и все накроется медным тазом. Поэтому желание «втулить» императивный мандат для всех «слуг» вполне объяснимо. Через пару месяцев «монофракция» может тупо развалиться, и в Раде сложится новая конфигурация коалиции. Причем контрольный пакет будет у Коломойского, который специально для этого случая создал депутатскую группировку «За будущее». На ускоренных курсах в Трускавце депутатов от «СН» натаскивали исключительно на коллективную работу.– орал бывший пиарщик Тимошенко Потураев на притихших «слуг». Однако морально-психологическая накачка – это не гарантия. Гарантией является угроза лишения мандата и мажоритарщиков, и списочников. При этом у офиса Зеленского есть все основания считать, что депутаты, избранные по округам, обязаны своей победой исключительно бренду «СН». Дубинский или любой «свадебный фотограф» никогда бы не победили на округах, если бы не уникальное влияние на массы «зеленого» бренда. Фактически впервые в истории Украины выборы на мажоритарных округах проходили по партийной схеме. Люди приходили на избирательные участки, выискивали кандидатов «от Зеленского» и тупо за них голосовали. Страшное зрелище: похоже на коллективное безумие …или грандиозную фальсификацию из-за океана на уровне компьютерной программы для подсчета голосов ЦВК. Формально у мажоритарщиков «СН» как бы выше степень легитимности. Они уже осознали себя в качестве высшей касты. С подачи того же Игоря Валерьевича начался организованный отпор попыткам навязать им императивный мандат. Все эти попытки провалятся, поскольку слишком много «акционеров» фракции «зеленых» не заинтересованы в подобном варианте развития событий. Они, значит, платили в «кассу», покупали «билет» своим юным дарованиям, а теперь им наденут императивный ошейник, вставят чип в голову и заставят голосовать по команде. Распад «монофракции» лишь дело времени.

Взбесившаяся колония

Наконец-то политическая жизнь нации вошла в привычное, абсолютно эпичное русло. В Раде, оккупированной «зелеными человечками», чудеса происходят. Пятый президент Украины вместо того, чтобы давать показания следователю, блокировал вместе с Парубием парламентскую трибуну. Новый спикер Разумков затыкает рот экс-вице-спикеру И.Геращенко. Наш Володя уже вообще не шифруется и открыто проводит встречу со своим главным акционером Коломойским, на которой Беня делится своими стратегическими планами и требует ускорить реформы. Прав ушедший в отставку старина Болтон:

«Колония взбесилась».

Он же приехал как к нормальным туземцам, привез указания «белого господина»: убрать из окружения Зеленского Богдана и Коломойского, которым пожизненно запрещен въезд в США. Только в наручниках и в сопровождении агентов Скалли и Малдера. Предоставить компромат на Джо Байдена, этого пожилого засланца, мешающего нормально жить Великому Дональду. И не отдавать ни в коем случае «Мотор-Сич» китаяйцам. «Зеленое» большинство, состоящее из офисных хомяков и пауэрлифтеров, слегка разбавленных парикмахерами и свадебными фотографами, затеяло перепрошивать «законодательный принтер», Верховную Раду, чтобы он работал в турборежиме. Начали вносить изменения в святое – в Регламент деятельности Верховной Рады, который упорядочивает «укрохаос» в некую систему. И вот пришли «зеленые» и сразу же стали ломать «прошивку» винтажного законодательного принтера постсоветских времен. Всего две поправки: чтобы зафиксировать поправки к закону, надо 150 депутатов, а не один, как было раньше. Точно так же нельзя зарегистрировать альтернативный проект без 150-ти подписей. Понятно, что у всех, кто отличается цветом от «зеленых», нет 150-ти голосов. Поэтому И.Геращенко сравнила «слуг народа» с «зелеными человечками», которые захватили Крым. Разумков заткнул ей микрофон, и начался суровый демарш политических лузеров. Геращенко назвала «Зеленых» «югендом Зеленского». В первом чтении поправки приняли, и через пару недель старенький «принтер» заработает в турборежиме. «Принтер» только за вчерашний день отминусовал у Зеленского минимум пять-семь процентов рейтинга, создал все предпосылки для начала «налогового майдана» и расколол монолитную фракцию «СН». И это еще до турборежима! Как вы знаете, каждая новая украинская власть пыталась всучить предпринимателям кассовые аппараты. Чтобы в режиме он-лайн доить скрывающиеся от налогов миллионы ФОПы («фiзичнi особи» предприємцi). Никто же не хочет делиться с европейской державой, которая норовит раздеть до трусов. «Зеленые» приняли закон о кассовых аппаратах в первом чтении, который поощряет стукачество, поскольку если покупатель обнаружит либо фальшивый чек, либо его отсутствие, то получит у фискалов денежку. Поднялся жуткий вой среди мелких предпринимателей, но «принтер» продолжает. Что такое топография интегральных схем никто не знает. Даже фракция «Слуг народа», которая 100% за него проголосовала. Явно попахивает лоббизмом в стиле Коломойского. У того везде свои интересы. Оказывается, в «зеленой фракции» была ожесточенная перепалка по поводу топографии схем. Раскол «СН» – наиболее ожидаемое событие ближайшего времени, а ведь еще дело не дошло до тотальной приватизации и продажи земли.