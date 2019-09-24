Психология и экономика: о предсказании кризисов

Продолжение.

Начало №34 за 29.08.2019

Гамильтон совершенствует барометр Бэбсона

Через двенадцать лет после первой книги Бэбсона главный редактор Wall Street Journal Вильям Гамильтон в 1922г. опубликовал книгу с родственным названием «Барометр Фондового Рынка». Гамильтон был вдохновлен теорией Бэбсона. Он описал классический пример способности рынка не принимать в расчет экономику. Это было после паники 1907г., когда он работал главным редактором в приемном отделе, который в 1908–1909гг. оказался наводнен жалобами, касающимися биржевой торговли на Уолл-стрит. Причиной был поднимающийся бычий рынок в тот момент, когда дела в экономике страны шли очень плохо. Гамильтон придерживался мнения, что рынок просто-напросто принимает в расчет неминуемый экономический подъем. И этот подъем действительно произошел. Что действительно рынок предвосхитил, так это экономическое возрождение в последующие годы. Поэтому Гамильтон соглашался с Бэбсоном в том, что рынок ведет себя, как барометр экономики, но не разделял взгляды Бэбсона относительно способности крупных биржевиков манипулировать рынком. По мнению Гамильтона, они могут кратковременно влиять на рынок и то только на отдельные акции, но они не могут контролировать большие движения, следовательно, рынок на самом деле «уникальный барометр».

Испытание барометра Бэбсона-Гамильтона

Никто не мог и мечтать об испытании барометра лучшим, чем во время биржевого краха в 1929г. За два года до этого краха консультационное агентство Бэбсона начало рекомендовать инвесторам продавать свои акции. Но рынок продолжал подниматься, и Бэбсон выглядел смешным в глазах многих людей. Это впечатление усугублялось тем, что он фактически единственный имел такой пессимистичный взгляд. Почти все эксперты, начиная с экономистов и заканчивая инвестиционными консультантами, были чрезвычайно оптимистичными, рекомендуя больше покупать акции, а не продавать их. Одним из тех, к кому прислушивался рынок, был профессор Луоренс из Принстонского университета, утверждавший в 1929г., что не видит причин считать рынок акций переоцененным. Второй эксперт, профессор Ирвинг Фишер, заявлял, что акции, похоже, достигнут еще более высоких значений в долгосрочном периоде времени. Но самый ошеломляющий пример подобного оптимизма — это публикация бюллетеня новостей, по оценке перспектив экономики. Таким прогнозированием занималась на протяжении многих лет группа ведущих экономистов Гарварда: Гарвардское Экономическое Общество. Этот официальный орган предсказывал на период от начала краха 1929г. до осени 1932г., что экономика будет идти вперед, в то время как кризис углублялся. После трех лет постоянно ошибочных предсказаний — это общество, в конце концов, прекратило свое существование. Президент США Гувер, президенты ведущих банков, глава Нью-Йоркской Фондовой биржи, как и большинство известных финансовых периодических изданий, также демонстрировали свой оптимизм и в момент краха, и во время длинного пути к Великой Депрессии. Но Бэбсон не отступал. 5 сентября 1929г., когда рынок только приближался к своему «максимуму всех времен», он делал доклад на Ежегодной Национальной Конференции Бизнеса и не только повторил свой основной совет продать все акции, но и прогнозировал падение индексов на 60–80 пунктов. Бэбсон также предсказал последующую за этим депрессию, во время которой закроют заводы, а людей будут выгонять на улицу. Но все продолжали смеяться над ним. Эта речь отметила начало биржевого краха, возвестившего о наступлении глубокой депрессии, длившейся большую часть последующего десятилетия. Барометр Бэбсона выдержал свое самое трудное испытание.

Гипотеза об эффективности рынка

В 1981г. Американский Экономический журнал опубликовал статью Юджина Ф. Фамы, всесторонне исследовавшего взаимосвязи между доходом от владения акцией, экономической деятельностью, инфляцией и денежными запасами. Это исследование основано на эмпирическом материале по США за период, начиная с 1953г. Фам заключил: «Акция возвращает инициативу всем действенным переменным, что означает способность рынка к целесообразным прогнозам реального сектора». Это исследование привело его к следующему замечанию, касающемуся отношения фондового рынка к информации: «Факты предполагают наличие «рациональных ожиданий» или «эффективных рынков», при которых фондовый рынок занимается процессом капиталовложений и использует самую раннюю информацию, относящуюся к этому процессу с целью прогнозирования его эволюции». Другими словами, фондовый рынок опережает экономику — не очень сильно, но больше, чем хотят большинство квалифицированных экономистов. Это предположение называется «гипотезой об эффективности рынка». Поразительно, что большинство инвесторов имеют другое мнение по этому поводу. Опрос 500 американских инвесторов в акции после краха 1987г. показал, что 45 % из них полагают, будто фондовый рынок, в основном, отражает состояние экономики, 25% считают, что у рынка с экономикой очень незначительная связь, и только 17% думают, что рынок находится впереди экономики. Из-за того, что фондовый рынок находится впереди, само собой приводит к логическому заключению, что этот рынок один из официальных ведущих индикаторов для многих национальных экономик. Анализы Национального Бюро Экономического Исследования в Кембридже и Массачусетсе доказали, что рынок самый лучший из 12 ведущих периодически обновляемых индикаторов американской экономики.

Бонды рулят

Мы можем теперь передвинуться еще на один шаг: облигации могут быть даже лучшими инструментами, обеспечивающими прогноз экономики. 28 сентября 1982г. Wall Street Journal опубликовал статью о способности рынка бондов предвосхищать события, происходящие в экономике: «Значение бондов, отражающих среднее значение цены 10 бондов с самой высокой ставкой, выпущенных государственными коммунальными предприятиями, и 10 ценных бумаг промышленных компаний, согласованно достигших своего пика или минимума, в зависимости от события, несколькими месяцами раньше, чем, например, индекс ведущего индикатора Коммерческого Департамента, сходным образом сигнализирует о наступлении основного поворотного момента в экономическом цикле». В этом также ничего нового нет. В своей книге «Экономические Барометры, используемые для накопления денег», (1910г.), Бэбсон применял 12 лидирующих индикаторов, включая процентную ставку денежного рынка, про которую писал: «Деньги — основа всей торговли, поэтому они, возможно, самый чувствительный из всех барометров». Поскольку процентные ставки облигационного и денежного рынков эффективные показатели, удивительно, что Национальное Бюро Экономического Исследования не использует их сегодня в качестве лидирующих индикаторов. Причина этого в том, что растущие процентные ставки совершенно правильно считаются «запаздывающими индикаторами». Они функционируют лучше, чем какой-либо из других пяти запаздывающих индикаторов. Поэтому, если вы исследуете денежный курс в обратном порядке (это возможно наблюдением за краткосрочными бондами, растущими по мере падения краткосрочной процентной ставки), вы увидите, что они работают как прекрасные лидирующие индикаторы. Способность финансовых рынков предсказывать развороты в экономике не является чем-то особенным для США. В 1984г. Бруно Солник опубликовал свое исследование в Журнале Финансовых Аналитиков, подтверждавшее взаимосвязь фондовых рынков в девяти разных странах на протяжении периода с 1971 по 1982гг. Он писал: «Согласно одному из объяснений наблюдаемой отрицательной взаимосвязи между доходностью акций, обращающихся на рынке США, и инфляцией, падение в ценах акций сигнализирует о снижении экономической активности… Доказательства, получаемые из девяти основных фондовых рынков во всем мире, похоже, подтверждают эту теорию». На основе этих и многих других исследований стало ясно, что фондовые рынки можно использовать в качестве лидирующих экономических индикаторов с обычным опережением действительных разворотов трендов на 6–9 месяцев и процентных ставок на 8—25 месяцев, сначала возникающих на финансовых рынках, а затем уже в экономике. Это не означает, что рынок всегда прав. Но это означает, что он (рынок), вероятно, более прав, нежели какой-либо один из макроэкономических индикаторов, на данный момент известных науке.

Индекс Доу-Джонса

Существует группа спекулянтов, пытающаяся прогнозировать, основываясь на прошлом поведении рынка. Это и есть «технические аналитики» или «чартисты» (от слова «chartist» — специалист по прогнозированию биржевой конъюнктуры, использующий для этого анализ графиков). Сегодня никто не знает, когда графики впервые стали применять для анализа финансовых рынков. На Западе построение графиков началось в США в 1880-е гг. в форме «книжного метода». Только очень немногие использовали этот инструмент, и не было ни одного объяснения, как интерпретировать эти диаграммы. Однако в 1900–1902гг. Wall Street Journal опубликовал серию относительно малозаметных статей, посвященных механизму движения цен акций. Автором был основатель газеты и ее главный редактор Чарльз Генри Доу (1850–1902гг.), который, помимо этой газеты, основал знаменитую службу финансовых новостей Доу-Джонс. Доу внес огромный вклад в постижение движений фондового рынка. В основном он занимался составлением экономических прогнозов на основе анализов фондового рынка, но сегодня биржевые трейдеры больше ценят его как теоретика, нежели как экономиста. Его модели (фигуры) давали ясное предупреждение обоих крахов: 1929 и 1987гг. Преемник Доу на посту редактора, Вильям Питер Гамильтон, описывал его как «ультраконсервативного», хладнокровного, осведомленного и интеллигентного человека, «знавшего свое дело» и не позволявшего ничем себя раздражать. В некоторый период своей карьеры он имел свое собственное место на Нью-Йоркской Фондовой бирже, так как хороший практический склад ума позволял ему проникать в самую суть торговли ценными бумагами. К сожалению, он умер в 1902г. в возрасте всего 52 лет и поэтому ничего не опубликовал из своих исследований, кроме отдельных материалов в газетных статьях. Однако эти наблюдения позже обобщили в то, что мы сейчас называем «Теорией Доу».

Что открыл Доу

Одна из инноваций Доу состояла в том, что он (в 1884г.) начал составлять индекс ценового развития для группы ведущих акций. Позже, в 1896г., он объединил несколько акций промышленных компаний для создания «индекса акций промышленных компаний» и несколько акций железнодорожных компаний для создания «индекса акций железнодорожных компаний» (позже переименованный в «индекс акций транспортных компаний»). Таким образом, он обеспечил себя ценным аналитическим инструментом в исследовании поведения рынка и формулировании своих правил. Теория Доу состоит из следующих шести наблюдений: 1.Фондовые индексы заранее ничего не принимают в расчет. Все участники рынка одновременно владеют всей информацией, важной для толкования ценности акции, и это знание не принимается в расчет при колебаниях рыночной цены. 2.Рынок имеет три движения — «первостепенное», «второстепенное» и «третьестепенное». Ценовые колебания всегда следствие этих трех типов движений, действующих одновременно, но не обязательно в одинаковом направлении. Самые большие движения — «первостепенные», это тренды протяженностью в несколько лет. Основной бычий рынок начинается, когда вся наихудшая информация не принимается в расчет в формирование цены и первые надежды на будущее начинают давать свои всходы. Это называется «первой фазой» бычьего рынка. Во «второй фазе» рынка эти надежды подтверждаются, и экономика демонстрирует реальное улучшение. «Третья фаза» главного тренда отражает преувеличенный оптимизм без какого-либо на то реального обоснования. Основной медвежий рынок имеет те же самые три фазы, но только все развивается наоборот. Второстепенное движение длится от трех недель до нескольких месяцев, часто сочетая в себе коррекцию, глубиной от одной трети до двух третей предыдущей первой фазы. Третьестепенное движение длится менее трех недель. Оно в относительной степени демонстрирует чувствительность к стохастическим внешним воздействиям и имеет малое или вообще никакого отношения к предсказанию других движений. 3.Зоны поддержки и сопротивления дают ценовые сигналы. Когда цена колеблется в узком интервале от двух до трех недель или более, возможно «накопление» ценных бумаг у маленькой группы профессионалов (до начала подъема) или «распределение» ценных бумаг среди многих любителей (в преддверии начала падения). 4.Объем поддерживает цену. Значимость ценового движения как сигнала усиливается, когда возникает большой объем (оборот). Объем следует за направлением тренда, и, если объем высокий, когда рынок поднимается, и маленький в период падения рынка, это говорит, что рынок пойдет вверх. 5.Тренд должен подтверждаться пиками и впадинами. Восходящий тренд остается незыблемым, пока все новые пики и впадины не перестанут подниматься. Нисходящий тренд соответственно устойчив, пока не прекратится понижение всех пиков и впадин. 6.Оба индекса должны подтверждать тренд акции. Первостепенный тренд фондового рынка не может реально установиться, пока оба индекса не начнут однонаправленное трендовое движение. В 1922г. Вильям Питер Гамильтон доработал правила Доу в Stock Market Barometer, находясь также под влиянием графической системы Бэбсона. Однако статьи Гамильтона встали привлекать все больше и больше внимания. С впечатляющей точностью, основываясь на применении правил Доу, он предсказывал рыночные движения. Самой известной была серия статей, в которых он анализировал спекулятивные манипуляции Джеймса Кинеса с акциями U.S. Steel. Гамильтон раскрыл тактику Кинеса настолько точно, что Кинес был убежден в том, что Гамильтон имел своего шпиона в его организации. Но в Stock Market Barometer Гамильтон объяснил удивленной публике, что его инструменты графики и шесть правил Доу. Последние статьи Гамильтон написал для рынка, охваченного паникой. 21 октября, за день до начала известного краха фондовой биржи в 1929г., он написал статью, в которой предупреждал о психологической ситуации. Уровни фондового индекса, о которых он говорил, как о потенциальных психологических точках разворота, были разбиты в течение нескольких следующих дней. Четыре дня спустя в статье под заголовком «Поворот в потоке» в Wall Street Journal он написал (снова ссылаясь на правила Доу), что бычий рынок подошел к решающему окончанию и что разворот тренда фондового рынка сигнализирует об экономическом упадке. Он был единственным, кто придерживался такого мнения, но, как мы знаем сегодня, достоверность его прогноза доказана. В 1932г., 30 лет спустя после смерти Доу, Роберт Ри развил методы Доу и Гамильтона. Они были пересмотрены и стали более структурированными, что облегчало их применение. Свои выводы он изложил в Теории Доу, опубликованной в «Истории Индексов» в 1934г.

На самом деле, а не в теории

Первые чартисты описывали, что они наблюдали на рынке, и исследовали инструменты, которые, как они полагали, позволят прогнозировать поведение рынка. Но они не были учеными и не разрабатывали теории. Теория может стать основой для создания действующих «моделей»; если созданная модель приемлема для всех ситуаций в пределах своей тематической области, она становится «законом». Первые чартисты уже тогда предпринимали попытки объяснить, почему эти «теории» и «законы» будут работать, но они не связывали это с психологией, что было их просчетом.