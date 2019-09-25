 «Топ-доктор – 2019»: медиа-холдинг «Козырь Диджитал» торжественно наградил лучших врачей юга Украины

«Кто-то скажет: благодарить нужно 155 тысяч участников Интернет-голосования, чьи голоса определили список победителей. Верно! Как верно и то, что первый народный рейтинг «Топ-доктор» был бы невозможен, не будь в южном регионе такого количества действительно выдающихся личностей». Такими словами ведущие вечера - звезды телеэкрана Екатерина Рудельман и Валерий Ославский открыли в отеле «Бристоль» церемонию награждения лучших из лучших в сфере медицины, медицинских услуг и охраны здоровья.

Дамы в вечерних платьях, мужчины в смокингах – даже не верилось, что многие доктора прибыли на церемонию прямо с рабочих мест, некоторые – после дежурств. А они, дежурства с бессонными ночами, – составляющая в жизни тех, кто однажды выбрал медицину профессией, а белый халат – рабочей одеждой. К слову, генеральным партнером первого народного рейтинга «Топ-доктор» стала компания «InWhite», предлагающая медицинскую униформу наивысшего качества. В «InWhite»уверены: внешний вид врача – это важно, с этого начинается построение доверительных отношений с пациентом.

«Мы горды видеть в зале тех, кто совершает профессиональный подвиг, возможно, иногда даже не подозревая об этом. И рады, что через средства массовой информации можем поблагодарить врачей от имени их пациентов», – отметил в приветственном слове идейный вдохновитель первого Народного рейтинга Южного региона «Топ-доктор», генеральный продюсер телеканалов А1 и GTv Александр Козырь. Заслуженный журналист Украины, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ и ІІ степени вспомнил о своей юношеской мечте стать врачом и о том, что по жизни идет с глубоким уважением к тем, кто спасает, излечивает, выхаживает, бросает вызов обстоятельствам и времени.

В прямом эфире четырех одесских телеканалов (А1, GTv, Gnews, CityTv) и крупнейшего телевизионного вещателя Николаевской области – телеканала ТАК TV – награды и дипломы вручались победителям в 10-ти номинациях. Каждый из тех, кто награждал, находил добрые слова в адрес награжденных. Те, со своей стороны, с непривычки смущались, но признанию заметно радовались и хотя бы ненадолго отвлеклись от рутинных врачебных забот.

Душевный и очень нарядный вечер в отеле «Бристоль» стал возможен благодаря партнерской поддержке агентства безопасности «Центр», салону меха «Лама», туристической компании «Центр круизов».

И да, организаторы народного рейтинга «Топ-доктор» имеют амбициозные планы на будущее – перейти от чествования регионального на уровень национальный. Украинские врачи того достойны.