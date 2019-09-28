АНОНС Слова № 38 1367 ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи глава государства отметил, что в Украине были созданы условия для достижения и реализации механизма устойчивого развития. Президент отметил, что экономика Украины стала более адаптированной для бизнес-инноваций. Вместе с тем, Зеленскийт упомянул о колоссальных экономических и социальных потерях, которые понесла Украина вследствие конфликта на Донбассе. И как-то даже неясно - это точно Зеленский сказал или ему опять подсунули позапрошлогоднюю речь Порошенко?

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко. «Блеф как способ правления»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте президента. Закон этот чрезвычайно сложный, на пути его исполнения существует огромное количество возможностей сделать процедуру импичмента президента просто невыполнимой. Так зачем же он его в таком виде подписывал?

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Президент использует закон об импичменте как PRпродукт, пытаясь его «выгодно продать» электорату, не взирая на его сомнительную результативность.

А что с депутатской неприкосновенностью было не то же самое?

Блеф — поведение в покере, создающее у противника впечатление, будто у вас на руках гораздо более сильная карта, чем есть на самом деле, обманом заставляя сбросить карты в свою пользу. Но если игрок будет блефовать слишком часто, противник быстро обнаружит этот факт и перестанет ему верить. Однако то, что в карточной игре допустимо, в политике выглядит банальным мошенничеством.

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Подробнее о том, зачем мошенничают Слуги народа и сам президент – читайте в колонке редактора.

Никита Додон

Социально-политическую и экономическую «погоду» в Украине на ближайшие годы определят не только прошедшие перевыборы украинского президента и парламента, но и грядущие (в ноябре 2020 г.) выборы Президента США, ведь политики этой страны традиционно не обходят нас вниманием. И их предвыборные «бега» фактически начаты, порождая «волны» далеко за пределами Северной Америки. Что же это за волны такие, по мнению автора?

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Дальновидные заокеанские интриганы подстроили два «климатических» саммита в штаб-квартире ООН и тысячи митингов в десятках стран, породив «всемирное движение школьников и студентов» с оригинальным посылом: прогуливать занятия по пятницам — «ради будущего».

Надо заметить, что студентов политиканы давно уже применяют, как «таран», потрясающий общества. А вот школьников в такие дела впутывают редко, но в этот раз именно их энтузиазмом замаскировали деятельность неких специалистов.

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Что же это за специалисты такие и зачем им нужно подобное детское движение – читайте в материале Никиты Додона.

Антон Кравчик. «Анти-Сорос Вадима Зиновьевича»

Судя по процедуре принятия бюджета, Украину пора назвать Соросятией, поскольку все процессы в стране уже контролируются Соросом. Такое мнение во время общения с журналистами высказал сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Вадим Рабинович: «Бюджет Гройсмана – это прогрессивный, хороший бюджет по сравнению с тем что я только что читал. Увеличиваются расходы на полицию, армию, на все, что угодно, на силовые структуры. Социалка уничтожена, медицина уничтожена. Фильмы, которые будут сниматься с антироссийской направленностью – пять процентов бюджета Украины. на разжигание межнациональной государственной розни.

Так почему именно Сорос во всем этом виноват?

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Вадим Рабинович предложил переименовать Украину в «Соросянию», потому что, по его мнению, страну и ее активы, в частности, землю готовят к распродаже, на которой самые лакомые кусочки отхватят Джордж Сорос и его структуры. А обеспечат ему это так называемые «соросята» - грантоеды, воспитанные за последние 25 лет на гранты этого самого Сороса и занявшие все этажи центральной украинской власти. И президент Зеленский за это.

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Подробнее о стане Соросятии и о том, как мы все в ней будем жить - в материале Антона Кравчика.

Игорь Назаренко. «Свое 70-летие Китайская Народная Республика встречает в новой эпохе»

День образования КНР – официальный праздник, знаменующий важнейшее событие в современной китайской истории. 1 октября 1949 года состоялся митинг на пекинской площади Тяньаньмэнь, где было официально провозглашено создание Китайской Народной Республики.

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Этот национальный праздник дает начало одной из двух нерабочих «Золотых недель» в Китае. На него приходится сезон отпусков и время крупных скидок в китайских торговых сетях. Сегодня Китай развитая страна со второй экономикой мира. Но так было не всегда, история Нового Китая изобилует драматическими, порой даже трагическими страницами, поисками социальной справедливости, своего неповторимого пути с китайской спецификой.

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Самое интересное об истории Китая, китайской мечте, новых китайских инициативах – читайте в материале Игоря Назаренко.

Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово»