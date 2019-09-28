Продолжается планомерная ликвидация страны, ради увеличения прибылей политикообразующего класса-паразита и железная дорога лишь одно из таких направлений. Железнодорожные станции в Березовке и Рауховке Березовского района, а также станцию Дзинилор в Килийском районе планируют закрыть для проведения грузовых операций. Соответствующие письма–уведомления «Укрзализныця» отправила в Килийскую и Березовскую районную администрации. На предприятии утверждают, что данные станции являются убыточными и поэтому продолжение их работы нецелесообразно. «Укрзализныця» планирует ликвидировать три станции в Одесской области. В районных администрациях новость, конечно, восприняли без энтузиазма: станции активно используются местными предпринимателями, в том числе аграриями: по железной дороге они получают удобрения и другие товары, по ней же отправляют на продажу урожай. Кроме того, по железной дороге данные районы получают уголь, который активно используется для отопления, в том числе и объектов социальной инфраструктуры вроде школ, детских садов и больниц. В обоих ведомствах уже готовят обращения к дирекции «Укрзализныци» с просьбой не ликвидировать станции, а также планируют привлечь к проблеме внимание депутатов Одесского облсовета.

Источник