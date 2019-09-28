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  • Дата: Вчера, 16:06
Вчера, 16:06

В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры

Категория: Новости / Наука и образование / Спорт

В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры

Спорткомплекс Национального университета «Одесская юридическая академия» традиционно открыл свои двери для школьников Юридического лицея. Здесь прошли ежегодные спортивные соревнования «Малые олимпийские игры». В этом году чемпионат собрал около трехсот участников. Школьников поздравил президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

 

 

В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры

 

Учащиеся Юридического лицея уже несколько лет подряд проводят Малые олимпийские игры на базе спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия». Для этого мы и строим, развиваем инфраструктуру – чтобы не только студенты, но и школьники, вся молодежь города имела возможность заниматься спортом в комфортных условиях. Как правило, выпускники Юрлицея поступают именно в наш вуз, выбирая различные специальности. Более того, нами подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого ежегодно организовываются различные учебные мероприятия, интеллектуальные состязания и реализовываются другие проекты,

– рассказал Сергей Кивалов.

 

В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры

 

По словам организаторов, сотрудничество с Одесской Юракадемией крайне необходимо для спортивного развития Юридического лицея, а сам спорткомплекс идеально подходит для таких соревнований.

 

В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры

 

К сожалению, в нашем лицее, который является памятником архитектуры, полноценного спортзала и тем более стадиона нет. Поэтому мы проводим соревнования здесь благодаря поддержке Сергея ВасильевичаКивалова, который всегда подчёркивает то, что инфраструктура Одесской юридической академии не только для студентов, но и для детей всего Приморского района и города Одессы. В университете созданы все условия для того, чтобы детям было комфортно заниматься спортом, получать от этого удовольствие и мы с радостью пользуемся этой возможностью. Также наши ребята регулярно приходят на занятия в тир, что им очень нравится,

отметил директор Юридического лицея Александр Гарега.

 

В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры

 

ДВ программе соревнований – выступления титулованных спортсменов, обучающихся в лицее. Это гимнасты, черлидеры, и танцоры. Особенно адреналина участникам добавила эстафета.

Учащиеся и руководство лицея основательно подошли к организации данных соревнований: у каждой команды была своя, отличная от других спортивная форма, а также собственный девиз, символизирующий главную цель участия в Малых играх.

 

В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры

 

Сегодня все были заряжены положительными эмоциями. Мы приняли участие в танцевальном флешмобе, эстафете – это здорово. Мы уже не первый год проводим здесь Малые олимпийские игры. Планирую поступать именно в Национальный университет «Одесская юридическая академия» на факультет гражданской и хозяйственной юстиции, так как хочу связать свою жизнь с юриспруденцией,

говорит учащийся Юрлицея Александр Мацак.

 

В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры

 

В Юридическом лицее школьники учатся 4 года - с 8-го по одиннадцатый класс. Открытие Малых олимпийских игр символически проводят в начале учебного года ко Дню физкультуры и спорта. После завершения лицея местом дальнейшего обучения школьники обычно выбирают Одесскую Юракадемию. И это не удивительно. Во-первых, все они со школьной скамьи связанны с юриспруденцией. Во-вторых, они знают, что вуз уделяет особое внимание развитию спорта. Об этом свидетельствует количество спортивных баз и площадок, которые входят в состав университета.

 

В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры

 

Финал соревнований состоится в мае. Отметим, что Малые олимпийские игры – это не единственное мероприятие, которое совместно проводят Одесская Юракадемия и Юрлицей. На базе университета регулярно проходят правовые квесты, игры «Что? Где? Когда?», олимпиады по основам правоведения, встречи со многими практикующими юристами, которые читают для учащихся лекции и проводят мастер-классы. Также учащиеся лицея посещают открытые судебные заседания в судах города Одессы и всё это призвано помочь им как можно раньше определиться со своей будущей профессией, специальностью и наработать необходимые навыки для успешной учёбы в университете.

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В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры
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