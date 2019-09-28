В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры

Спорткомплекс Национального университета «Одесская юридическая академия» традиционно открыл свои двери для школьников Юридического лицея. Здесь прошли ежегодные спортивные соревнования «Малые олимпийские игры». В этом году чемпионат собрал около трехсот участников. Школьников поздравил президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Учащиеся Юридического лицея уже несколько лет подряд проводят Малые олимпийские игры на базе спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия». Для этого мы и строим, развиваем инфраструктуру – чтобы не только студенты, но и школьники, вся молодежь города имела возможность заниматься спортом в комфортных условиях. Как правило, выпускники Юрлицея поступают именно в наш вуз, выбирая различные специальности. Более того, нами подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого ежегодно организовываются различные учебные мероприятия, интеллектуальные состязания и реализовываются другие проекты,

– рассказал Сергей Кивалов.

По словам организаторов, сотрудничество с Одесской Юракадемией крайне необходимо для спортивного развития Юридического лицея, а сам спорткомплекс идеально подходит для таких соревнований.

К сожалению, в нашем лицее, который является памятником архитектуры, полноценного спортзала и тем более стадиона нет. Поэтому мы проводим соревнования здесь благодаря поддержке Сергея ВасильевичаКивалова, который всегда подчёркивает то, что инфраструктура Одесской юридической академии не только для студентов, но и для детей всего Приморского района и города Одессы. В университете созданы все условия для того, чтобы детям было комфортно заниматься спортом, получать от этого удовольствие и мы с радостью пользуемся этой возможностью. Также наши ребята регулярно приходят на занятия в тир, что им очень нравится,

– отметил директор Юридического лицея Александр Гарега.

ДВ программе соревнований – выступления титулованных спортсменов, обучающихся в лицее. Это гимнасты, черлидеры, и танцоры. Особенно адреналина участникам добавила эстафета.

Учащиеся и руководство лицея основательно подошли к организации данных соревнований: у каждой команды была своя, отличная от других спортивная форма, а также собственный девиз, символизирующий главную цель участия в Малых играх.

Сегодня все были заряжены положительными эмоциями. Мы приняли участие в танцевальном флешмобе, эстафете – это здорово. Мы уже не первый год проводим здесь Малые олимпийские игры. Планирую поступать именно в Национальный университет «Одесская юридическая академия» на факультет гражданской и хозяйственной юстиции, так как хочу связать свою жизнь с юриспруденцией,

– говорит учащийся Юрлицея Александр Мацак.

В Юридическом лицее школьники учатся 4 года - с 8-го по одиннадцатый класс. Открытие Малых олимпийских игр символически проводят в начале учебного года ко Дню физкультуры и спорта. После завершения лицея местом дальнейшего обучения школьники обычно выбирают Одесскую Юракадемию. И это не удивительно. Во-первых, все они со школьной скамьи связанны с юриспруденцией. Во-вторых, они знают, что вуз уделяет особое внимание развитию спорта. Об этом свидетельствует количество спортивных баз и площадок, которые входят в состав университета.

Финал соревнований состоится в мае. Отметим, что Малые олимпийские игры – это не единственное мероприятие, которое совместно проводят Одесская Юракадемия и Юрлицей. На базе университета регулярно проходят правовые квесты, игры «Что? Где? Когда?», олимпиады по основам правоведения, встречи со многими практикующими юристами, которые читают для учащихся лекции и проводят мастер-классы. Также учащиеся лицея посещают открытые судебные заседания в судах города Одессы и всё это призвано помочь им как можно раньше определиться со своей будущей профессией, специальностью и наработать необходимые навыки для успешной учёбы в университете.