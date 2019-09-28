В Одесской Юракадемии стартовали Малые олимпийские игры

Спорткомплекс Национального университета «Одесская юридическая академия» традиционно открыл свои двери для школьников Юридического лицея. Здесь прошли ежегодные спортивные соревнования «Малые олимпийские игры». В этом году чемпионат собрал около трехсот участников. Школьников поздравил президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.
– рассказал Сергей Кивалов.
По словам организаторов, сотрудничество с Одесской Юракадемией крайне необходимо для спортивного развития Юридического лицея, а сам спорткомплекс идеально подходит для таких соревнований.
– отметил директор Юридического лицея Александр Гарега.
ДВ программе соревнований – выступления титулованных спортсменов, обучающихся в лицее. Это гимнасты, черлидеры, и танцоры. Особенно адреналина участникам добавила эстафета.
Учащиеся и руководство лицея основательно подошли к организации данных соревнований: у каждой команды была своя, отличная от других спортивная форма, а также собственный девиз, символизирующий главную цель участия в Малых играх.
– говорит учащийся Юрлицея Александр Мацак.
В Юридическом лицее школьники учатся 4 года - с 8-го по одиннадцатый класс. Открытие Малых олимпийских игр символически проводят в начале учебного года ко Дню физкультуры и спорта. После завершения лицея местом дальнейшего обучения школьники обычно выбирают Одесскую Юракадемию. И это не удивительно. Во-первых, все они со школьной скамьи связанны с юриспруденцией. Во-вторых, они знают, что вуз уделяет особое внимание развитию спорта. Об этом свидетельствует количество спортивных баз и площадок, которые входят в состав университета.
Финал соревнований состоится в мае. Отметим, что Малые олимпийские игры – это не единственное мероприятие, которое совместно проводят Одесская Юракадемия и Юрлицей. На базе университета регулярно проходят правовые квесты, игры «Что? Где? Когда?», олимпиады по основам правоведения, встречи со многими практикующими юристами, которые читают для учащихся лекции и проводят мастер-классы. Также учащиеся лицея посещают открытые судебные заседания в судах города Одессы и всё это призвано помочь им как можно раньше определиться со своей будущей профессией, специальностью и наработать необходимые навыки для успешной учёбы в университете.