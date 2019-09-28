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Галерея «#Artodessa» представляет персональную выставку фоторабот Елены Тищенко

Категория: Новости / Культура и искусство


Галерея «#Artodessa» представляет персональную выставку фоторабот Елены Тищенко

 

Галерея «#Artodessa» представляет персональную выставку фоторабот Елены Тищенко.
Фотопроект Елены Тищенко представлен в рамках фестиваля «Золотые скрипки Одессы» и проводится с 30 сентября по 6 октября в галерее «#Artodessa» Летнего театра Горсада.
Фотохудожнику на протяжении нескольких лет удавалось запечатлеть самые эмоциональные моменты выступлений скрипачей и исполнителей - участников фестиваля. Итогом тщательных изысканий мастера стала персональная выставка фотографий.
Жанр фотопортрета - важный момент исследования для Елены. Ее творческий поиск - в стремлении уловить самое сокровенное и истинное в образе того или иного героя фотографического портрета. Исполнитель в момент наивысшего духовного и физического сосредоточения - как натянутая, звучащая струна - возвышенный и окрыленный Музыкой.
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы» ежегодно становится ярким и с нетерпением ожидаемым одесситами и гостями города музыкальным событием, которое собирает скрипачей с мировым именем и благодарных слушателей и зрителей, для которых виртуозное исполнение - великолепный подарок и источник вдохновения.
Надеемся, персональная выставка фоторабот Елены Тищенко будет замечательным дополнением фестиваля.
Открытие - 30-го сентября в 13.00 в галерее «#Artodessa» на площадке Летнего театра. 
Будем рады приветствовать наших гостей.


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