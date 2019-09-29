Анти-Сорос Вадима Зиновьевича

Судя по процедуре принятия бюджета, Украину пора назвать Соросятией, поскольку все процессы в стране уже контролируются Соросом. Такое мнение во время общения с журналистами высказал сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» народный депутат Вадим Рабинович: «Бюджет Гройсмана – это прогрессивный, хороший бюджет по сравнению с тем дерьмом, которое я только что читал. Увеличиваются расходы на полицию, армию, на все, что угодно, на силовые структуры. Социалка уничтожена, медицина уничтожена. Фильмы, которые будут сниматься с антироссийской направленностью, – пять процентов бюджет Украины будет доплачивать фильму, т.е. на разжигание межнациональной государственной войны, розни, будут вкладываться деньги бюджета. Мы не просто перешли на внешнее управление, уже это было, мы проходили, нами управляли Америка, там, еще кто. Сегодня даже не Америка, Сорос – и Америки уже нет, все Соросовское», - считает политик. «Ну, так давайте честно объявим, назовем страну Соросятия, я даже не верил, что такое может быть», - сокрушается Рабинович.

Почему Соросятия?

Вадим Зиновьевич предложил переименовать Украину в «Соросянию», потому что, по его мнению, страну и ее активы, в частности землю, готовят к распродаже, на которой самые лакомые кусочки отхватят Джордж Сорос и его структуры. А обеспечат ему это так называемые «соросята» - грантоеды и грантососы, воспитанные за последние 25 лет на гранты этого самого Сороса и занявшие все этажи центральной украинской власти. И президент Зеленский за это.

«Мы видим сплошное дилетантство и тупость! Я тоже голосовал за Зеленского, я тоже считаю, что в его команде есть молодые, перспективные, умные люди. Но хочу в очередной раз предупредить: мы не позволим этим самым перспективным политикам продавать землю Украины, уничтожать страну только потому, что они молодые и симпатичные. Так не бывает! Друзья, надо опять приходить в себя и начинать понимать, что в стране у нас происходит «щось зовсим нэ тэ»,

«Я делаю свою работу оппозиции, которая заключается в том, чтобы открывать людям глаза»

«Сказали, что украинскую землю иностранцам продавать не будут — будут только украинцам. Да каким украинцам?! Где у них деньги, чтобы купить землю?! Она уйдет в карманы людям, один из которых — Сорос, и это же очевидно»!

— орал Рабинович, вспомнив даже речь титульной нации. Рабинович понимает, что хотя вроде бы и близок к власти, но самую большую ложку с самым сытным и вкусным проносят мимо его рта. И так всегда и бывает не только у Рабиновича, но и почти у всех украинских политиков: когда им кажется, что их обделяют, они тогда начинают орать об интересах народа и о своей оппозиционности. Свое политическое кредо Рабинович объяснил:. Рабинович и его состоятельные друзья из «ОПЗЖ» поняли: при передерибане страны их могут отодвинуть в сторону более мощные конкуренты, на стороне которых еще и «соросовская власть». И Рабинович заклинает:Вот в этом-то и вся причина резкого столкновения между «соросятами» во власти Зеленского и многочисленными оппозиционерами к нему. Власть без возможности грабить страну им нужна, как зайцу стоп-сигнал. А вот власть как фомка к кладовым и закромам государства, как отмычка к сейфу с госбюджетным богатством – это самое то». Перед «ОПЗЖ» открыты три пути. С одной стороны – это начало агонии. И дело не только в том, что власть соросят и оппозиционеров отличаются только тем, кто из них первым добежит и хапнет, и сегодня кажется, что соросята на коне и легко могут раздавить «ОПЗЖ». Это реально так: только в Верховной Раде у соросят Зеленского – монокоалиция, способная без чужой помощи принять любое решение, которое если и не уничтожит оппозицию, то, во всяком случае, лишит ее любого влияния на происходящие процессы. «Зеленые» соросята именно в «ОПЗЖ» увидели главную опасность своей власти. Не зря же в конце августа сам Зеленский обещал некую «очень громкую историю, которая очень плохо закончится» именно для партии Рабиновича и его политических подельников – Виктора Медведчука, Юрия Бойко, Григория Суркиса и даже Сергея Левочкина. Президент откровенно намекнул, что у него есть информация о финансировании «ОПЗЖ» из России. Люди Зеленского утверждают, что и с властью экс-президента Порошенко нынешние якобы «непримиримые оппозиционеры» вели дела и вместе грабили страну. Появилась информация вернувшегося в страну ранее беглого бизнесмена Дмитрия Крючкова, который рассказал, что армейский некогда всесильный Игорь Кононенко, армейский друг и «кошелек» Порошенко, именно с братьями Суркисами мутил разные темы («Роттердам+») и выводил сотни миллионов из нескольких украинских облэнерго. Сейчас правоохранительные органы соросят трясут Крючкова дальше, чтобы он стал еще более откровенным. Так что, не исключено, сюрпризы еще впереди. Если «ОПЗЖ» не заткнется. «ОПЗЖ» избрана в изгои. Власть Зеленского соперничает с нею в лице упомянутого Медведчука за эксклюзивный канал общения с Москвой и Путиным. Ранее «входящим к Путину» был только «родственник» Медведчук. Теперь же президенты Украины и России уже созванивались трижды и даже провели обмен пленными и заложниками. Путин создает разные, зачастую параллельные и одновременно действующие каналы общения с разными частями украинского политикума, как бы устраивая соревнование между ними, кто первый добежит и дозвонится. Вот Зеленский и боится, что если он «не оправдает доверие», то вернется монополия Медведчука.

Коллективный «Анти-Зе»

«ОПЗЖ» – это лобби украинских газовиков, тех, кто в последние годы обеспечивал страну газом, а как бы курировал это дело Бойко. Он с Медведчуком и сейчас хочет быть единственным гарантированным переговорным каналом переговоров с «Газпромом» о поставках российского газа в Украину. Но и в этом вопросе «зе-команда» сама выходит на переговоры с Россией, и даже на консультациях в Брюсселе с участием Еврокомиссии как бы добилась какого-то «конструктива» в вопросе транзита газа в Европу. Именно давление соросят открывает перед «ОПЗЖ» путь к очередной победе: появится нужда в тех, кто на будущих выборах сменит уже Зеленского и его соросят. Вот «ОПЗЖ» и может стать коллективным «Анти-Зеленским». Тем, кто объединит всех недовольных «зеленой» властью. И простых людей, и олигархов, которых тоже будут грабить при прихватизации в пользу МВФ, Сороса и его денежных ставленников, за бесценок и при поддержке соросят во власти скупающих Украину. Власть Зеленского этого не может не понимать. И потому сегодня делает все, чтобы «главной оппозицией» в Украине стал кто угодно, но только не «ОПЗЖ». Хоть «ПЕСцы» Порошенко, хоть «Батькивщина» Тимошенко, хоть даже хриплый «Голос» Вакарчука, но только не те, кто реально занял второе место на парламентских выборах. И набрал бы голосов больше, если бы выборы проводились на всем юго-востоке страны, то ли охваченном гражданской войной, то ли «беременном» ею. Однако настроения против Зеленского будут естественным образом нарастать по мере провала даже не столько его социальных обещаний людям, как самого основного посула – мира в Донбассе. Именно мир в Донбассе и по всей стране – главное, что тревожит украинцев. И Зеленский успешно на этом сыграл на выборах, а сейчас, став очередным «президентом мира», сливает свои обещания в унитаз, водой в котором заправляют и соросята, и внешние кураторы-«ястребы» из США типа Курта Волкера. И даже пример Порошенко ничему Зеленского не учит. Но люди реально – от безысходности – могут проголосовать уже против Зеленского и за «ОПЗЖ». Но вполне возможен, увы, и третий путь для «ОПЗЖ». Это – договорняк с властью. По всем направлениям деятельности – от участия в управлении страной до прихватизации. Зеленский и соросята будут стремиться свести «оппозицию» к нулю. Путин же предупредил Киев: Медведчука и оппозицию не трогать. Следовательно, чтобы, как всегда, было ни нашим, ни вашим, будут договариваться. И оппозиционные вопли Рабиновича – это как раз и призыв к этому. И к официальному Киеву, и к Москве: дескать, и нас не забывайте. И в этой ситуации единственным проигравшим будет народ Украины.