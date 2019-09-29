«Жажда» и «Партизан» - уникальные Одесские велоралли

21 сентября, в канун Дня партизанской славы, на территории мемориального комплекса-музея Одесские катакомбы посёлка Нерубайское стартовали два уникальных мероприятия, собравших велосипедистов разных возрастов: 13-е ежегодное велоралли «Жажда» и 8-е детско-юношеское велоралли «Партизан».

Пока наши самые юные участники в сопровождении взрослых проезжали по наземной части музея и участвовали в конкурсах на знание ПДД и фигурном вождении велосипеда, старший состав велосипедистов проверял себя на выносливость, преодолевая 100-км маршрут Нерубайское-Беляевка-Нерубайское.

Оба проводимые велоралли являются производными от легендарной Одесской велосотки – «100 км по Поясу Славы», посвящённой Дню освобождения нашего города от фашистских захватчиков, которая в апреле 2020 года будет проводиться в 38 раз.

Задумывая велоралли «Жажда», наш оргкомитет в составе: Л.Ржепишевского, Р.Брегунца, К.Кленовской, С.Торонченко хотели ещё раз напомнить о героических днях обороны Одессы, когда в 1941 году в ходе боевых действий город был окружен и захвачена водонапорная станция в Беляевке.

Одесса осталась практически без воды.

Для того чтобы дать городу воду, был сформирован отряд из моряков Черноморского флота , которые, проникнув в тыл врага, включили подачу воды и некоторое время удерживали позиции. Почти все участники этой операции погибли.

В 1959г. по сценарию непосредственного участника тех событий Г.Поженяна на Одесской киностудии и был снят фильм «Жажда».

В 2011г первый раз велосипедисты вышли на спланированный оргкомитетом маршрут. С тех пор каждый год участники велоралли «Жажда» преодолевают первый отрезок в 50км от с.Нерубайского до г.Беляевка на скорость. После регистрации своего результата на контрольном пункте, который мы символично располагаем недалеко от мемориала советским воинам, участники берут с собой вторым этапом груз воды, который им по силам доставить на финиш. Эта минеральная вода, доставленная ими к музею в Нерубайском, передаётся для нужд детского дома «Жемчужинка», воспитанники которого являются давними друзьями и участниками наших велозаездов.

Уникальность этим мероприятиям придаёт гармоничное сочетание спортивно-соревновательного и военно-патриотического элементов, что обеспечивает интерес к ним со стороны участников всех возрастов. Не буду скрывать, что за историю наших велоралли случалось всякое, и в последние годы мы проводили их в основном не благодаря, а вопреки. Однако, быстро менялись политические веяния, очень хочется верить, что в небытие уйдёт неадекватное и неуважительное отношение к истории, а подвиг советских воинов-освободителей продолжит быть импульсом для ежегодного выхода на старт наших участников!

Так произошло и сейчас: объединив в один день два мероприятия, удалось создать тёплую атмосферу праздника, дополненного к тому же прекрасной погодой.

Наши юные участники успешно прошли все этапы велоралли «Партизан», о чём им будут всегда напоминать врученные в торжественной атмосфере грамоты и сертификаты.

Победителями первого скоростного этапа велоралли «Жажда» стали:

1 место – Попков Климент;

2 место – Наркевич Александр;

3 место – Коваль Константин;

Абсолютным же победителем 13-го ежегодного велоралли «Жажда», приуроченного ко Дню партизанской славы, стал Лисоводский Андрей Викторович, доставивший на финиш 51 литр воды!

На финише победителю, кроме традиционного диплома, была вручена памятная медаль от Национального университета «Одесская юридическая академия».

От имени оргкомитета велоралли поздравляю Андрея с заслуженной победой! Всем участникам желаем крепкого здоровья, новых высоких результатов и ждём всех старте легендарной Одесской велосотки-2020!