В Одессе отметили Международный день переводчика

30 сентября во многих странах свой профессиональный праздник отмечают устные и письменные переводчики. Эта дата была учреждена Международной федерацией переводчиков в 1991 году.

По случаю Международного дня переводчика в Одессе прошел круглый стол на тему «Кросс-культурные коммуникации в профессиональной сфере». Это мероприятие было так же посвящено 20 –летию основания Совета представителей национально-культурных обществ Одесской области и 10-летию основания общественной организации «Ассоциации переводчиков и филологов», которая является инициатором проведения круглого стола.

Мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются переводчики в своей работе. С появлением всемирной паутины переводчики стали реже посещать места своей профессиональной деятельности. Погружаясь полностью в интернет, они не получают достаточно практики в своей работе. В этом году мы попытаемся создать единый реестр переводчиков, по которому можно будет определять количество профессиональных переводчиков и оказывать им помощь,

- рассказывает президент ассоциации Нахль Фессаль.

Среди вопросов, обсуждаемых в ходе круглого стола, были рассмотрены проблемы функционирования рынка услуг переводчиков в Украине и взаимодействия представителей различный национальных общин региона. В данном случае, как отметил НахльФессаль, переводчик является как бы мостом, которые объединяет разные национальности и разные культуры, способствуя их коммуникации. Это особо актуально в нашем Одесском многонациональном регионе.

Для участия в круглом столе так же были приглашены представители органов государственной власти и местного самоуправления, национально-культурных обществ и высших учебных заведений, в которых готовят переводчиков.

При поддержке президента Международного гуманитарного университета, академика Сергея Васильевича Кивалова на базе Института права, экономики и международных отношений были открыты две уникальные специальности - это международное право и международные экономические отношения. Уникальность данной специальности заключается в том, что по окончанию образовательного уровня магистр наши студенты получают сразу двойной диплом – юриста-международника и переводчика, а также экономиста-международника и переводчика. Таким образом студент становится конкурентоспособным на рынке труда,

- отметила и.о. директора Института права экономики и международных отношений МГУ доцент Яна Тыцкая.

В ходе круглого стола так же была принята резолюция с призовом увеличить количество изучаемых языков в высших учебных заведениях. В частности, речь идет и о языках стран, граничащих с территорией Украины.

Международный гуманитарный университет является одним из самых современных вузов на территории Украины, и мы присоединяемся ко всем документам, которые направлены на улучшение качества образования, а также подготовку наших студентов,

- добавила Яна Тыцкая.

Международный гуманитарный университет предоставляет широкие возможности изучения иностранных языков – помимо привычных нам европейских языков - английского, немецкого, французского, итальянского и испанского студенты имеют возможность изучать такие популярные на сегодняшний день восточные языки как арабский и китайский, а также новогреческий язык. В МГУ есть специализированный факультет лингвистики и перевода, где готовят высококвалифицированных филологов – переводчиков и преподавателей иностранных языков. Обучение проходит по трём кафедрам - кафедра перевода и языкознания, кафедра иностранных языков профессионального общения и кафедра германских и восточных языков. Основной упор делается на развитие практических навыков будущих филологов – студенты университета проходят профессиональные педагогические и переводческие стажировки в странах изучаемых языков.

Университетом заключены договора о сотрудничестве с рядом иностранных компаний, туристических фирм, образовательных учреждений, благодаря чему студенты могут проходить учебные и профессиональные стажировки в зарубежных странах, причём не только на европейском континенте, но также и в Китае, США и многих других странах.

Следует особо отметить, что во время прохождения стажировок все студенты получают конкурентную заработную плату, соответствующую уровню профессиональных знаний и навыков. Кроме того, принимающая сторона оплачивает все необходимые затраты на перелёт и проживание в другой стране. Также студенты Международного гуманитарного университета ежегодно посещают зарубежные страны, участвуя в различных международных конференциях, научных симпозиумах и учебных визитах в университеты других стран, что позволяет расширить рамки образования и даёт прекрасную практику иностранных языков.