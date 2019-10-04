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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

 Газета «Всемирные Одесские Новости» - для библиотек Одессы

Категория: Новости


 Газета «Всемирные Одесские Новости» - для библиотек Одессы

В городские библиотеки передан комплект свежего, 109, выпуска газеты «Всемирные Одесские новости».

— Газета известна неординарными материалами из жизни Одессы и одесситов разных времен. Позитивные, созидательные темы – то, что востребовано сейчас нашими читателями, — сказала директор Централизованной  библиотечной  системы для взрослых Наталья Клыкова.

 Газета «Всемирные Одесские Новости» - для библиотек Одессы

 Н.Клыкова отметила, что экземпляры газеты, посвященной 225- летию Одессы, получат 20 библиотечных филиалов во всех районах города.

 «Одесситы всех стран, соединяйтесь!», — уже 29 лет девиз Всемирного клуба одесситов и его газеты «Всемирные Одесские новости». Авторы «Всемирных Одесских новостей» — краеведы, литераторы, историки, журналисты, ученые — одесситы из разных точек планеты. Для сентябрьского номера президент клуба, М.М.Жванецкий, передал замечательный рассказ «Ретро». Рассказ публикуется впервые.

 Газета «Всемирные Одесские Новости» - для библиотек Одессы

— Библиотеки сохраняют созданное авторами для вечности. Как и прошлом году, отмечая  День библиотекаря, рады передать свежий номер «Всемирных Одесских новостей» для читателей города, — сказала редактор газеты Алла Гудзенко.

 В библиотеке им.Франко отметили, что смогут  поделиться юбилейным номером «Всемирных  одесских новостей» с партнерами. В их числе — территориальные центры социального обслуживания, университеты третьего возраста, краеведческие клубы.
Напомним, общее количество читателей городских библиотек – около70 тысяч.

Электронную версию газеты можно прочесть на сайте Всемирного клуба одесситов.

  Газета «Всемирные Одесские Новости» - для библиотек Одессы

 



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