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  • Дата: Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10

Выпускники Одесской Юракадемии продолжают прославлять родной вуз

Категория: Новости / Спорт

Выпускники Одесской Юракадемии продолжают прославлять родной вуз

Выпускница Одесской Юракадемии, спортсменка клуба «Мангуст» Галина Ковальская продолжает добиваться успеха, привнося новые медали в копилку альма-матер.

Галина вернулась с проходившего в Астане Чемпионата мира по грепплингу. В активе спортсменки – золото и серебро. Кроме того, Ковальская победила в чемпионате Украины по самбо, который проходил в Черноморске. Теперь новая чемпионка собирается представлять государство Украина на Чемпионате мира, который пройдет в Корее в ноябре этого года.

В Одессе Галина Ковальская провела открытую тренировку для подрастающих спортсменов.

Галина отмечает, что поддержка родного вуза для нее имеет не меньшее значение, чем помощь тренеров:

Руководство Юракадемии в лице Сергея Васильевича Кивалова всегда поддерживало на пути к успеху в учебе и в спорте. Причем не только мне, но всем студентам университета, профессионально занимающимся спортом. В Юридической академии всегда открыты борцовские залы, тренажерные залы. В свободном доступе для студентов превосходные стадионы европейского уровня, где ребята могут заниматься не только профессионально, но проводить свободное время с удовольствием и пользой для здоровья, - говорит Галина Ковальская. - В Академии созданы все условия для настоящих чемпионов!

Напомним, Национальный университет «Одесская юридическая академия» признан одним из самых спортивных университетов страны. Ранее подводя ежегодные итоги, к такому решению пришли на заседании Одесского областного отделения комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины. Развитая спортивная инфраструктура вуза не имеет равных, здесь регулярно вводятся в эксплуатацию новые объекты.

Только за последний год университетом было проведено более сотни престижных соревнований различного уровня. Международные соревнования по бальным танцам, вольной борьбе, бразильскому джиу-джитсу, Чемпионат мира по карате и кобудо, Международный турнир по боксу памяти Семена Трестина, Международный турнир по боксу памяти Бориса Литвака, Универсиада и спартакиада по бадминтону, Международный турнир «Кубок Черного моря» по бадминтону и множество других.

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Выпускники Одесской Юракадемии продолжают прославлять родной вуз
Выпускники Одесской Юракадемии продолжают прославлять родной вуз
Выпускники Одесской Юракадемии продолжают прославлять родной вуз
Выпускники Одесской Юракадемии продолжают прославлять родной вуз
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