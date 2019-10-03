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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Чешские авиалинии продолжат выполнять рейсы в Прагу и в зимнем сезоне

Категория: Новости

Чешские авиалинии продолжат выполнять рейсы в Прагу и в зимнем сезоне

Авиакомпания "Чешские авиалинии" возобновляет полеты из Одессы в Прагу в зимний период. Новое расписание стартует с 27 октября.

Вылеты из Одессы будут осуществляться по понедельникам и четвергам в 5:00 с прибытием в Прагу в 6:10 (по местному времени). Вылеты из Праги - по средам и воскресеньям в 22:45 с прибытием в Одессу в 1:55 (по местному времени). Продолжительность полета составляет 2:00 10 минут.

Билеты можно приобрести во всех туристических агентствах города, а также на сайте авиаперевозчика  .



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