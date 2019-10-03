АНОНС Слова № 38 1367 ВИДЕО

1 октября 2019 года на срочном брифинге в Киеве президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что наша страна одобрила текст так называемой формулы Штайнмайера. Таким образом, по словам президента, было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки". Положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что отдельным районам Донецкой и Луганской областей будет предоставлен особый статус, который начнет действовать при условии проведения там местных выборов согласно законодательству Украины и публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов стандартам организации.

Казалось бы – ну что же тут плохого? Реальный шаг на пути к миру, к сохранению целостности страны. Пусть и с особым статусом, но Донбасс может остаться украинским! Иначе он на десятилетия, а то и навсегда станет неподконтрольной для Украины зоной, а ДНР и ЛНР - никем не признанными, но в то же время живущими своей жизнью республиками.

Увы… Горе – патриоты, как обычно, ничего положительного в данном шаге не нашли. Наоборот. Уже окрестили одобрение формулы Штайнмайера «зрадой», капитуляцией, отказом Украины, от унитарного характера государства, да и от государственного суверенитета вообще.

Сегодня, в анонсе очередного номера газеты «Слово», мы, как обычно, расскажем вам о том, что нового и интересного произошло в стране и в мире на этой неделе и что нашло отражение на страницах нашей газеты!

Антон Кравчик. «Формула Штайнмайера»: за здравие или за упокой?»

Кстати, Европа, куда мы все так стремились, ради чего, собственно, и Майдан затеяли, приветствовала одобрение формулы Штайнмайера - миролюбивый шаг Украины! А реакцию националистически настроенной части общества в принципе следовало ожидать. Непонятно только одно – как горе-патриоты дальше будут рассказывать о «лютом вороге», который убивает лучших сынов Украины? Но в данном случае речь не о порохоботах – о президенте Зленском, который поначалу вроде стал продолжать риторику Порошенко, а потом вдруг сделал такой шаг? Неужели президент Зеленский все-таки решил отказаться от теории «лютого врага»?

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Зеленский хотел многого, но на данный момент не получил ничего. Обещая мир на Донбассе, Зеленский стал президентом, потому что люди отвергли «ястреба войны» Порошенко в пользу «зеленого голубя мира». На обещаниях мира, как на дрожжах, и сейчас продолжает расти его рейтинг. Но прежним американским кураторам Украины вряд ли нужен был этот мир. На встрече с Трампом Зеленский хотел понять, что же ему все-таки делать с Донбассом: если воевать дальше, то нужно еще денег и «Джавелины». Если же нужен мир, то на каких условиях? Условия, по замыслу Киева, должны были измениться и не копировать «Минские соглашения-2», ибо это не выгодно Киеву. А в итоге, Зеленского послали разбираться к Путину. И опять напомнили о «формуле Штайнмайера».

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Подробнее о том, как будут развиваться ситуация после одобрение сей волшебной формулы и придет ли в нашу страну долгожданный мир – читайте в материале Антона Кравчика.

Никита Додон «Иноагенты тырят у нас «Нафтогаз»: потребителям пора на протест»

С приближением отопительного сезона дельцы из компании-монополиста НАК «Нафтогаз Украины» стали активнее вымогать от коммунальных теплоснабжающих предприятий («теплокоммунэнерго») «плату» местных громад за прошлые и будущие поставки природного газа, используемого как топливо.

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При этом вымогатели избегают обсуждать мотив завышения своих отпускных цен и утаивают, что тужатся не ради «государственного интереса» Украины, а к выгоде группки прихватизаторов, причастных к совершению в этом году грандиозного переворота в энергетике нашей страны: смене статуса «Нафтегаз» с «национальной» компании (народа Украины), на «частную» (под контролем иностранных «стейкхолдеров»).

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Как от этого пострадают украинские энергопотребители, кто виноват и что делать – читайте в материале Никиты Додона.

Игорь Назаренко. «Изобретаем услужливого карателя?»

Кружок юных натуралистов, оккупировавший Кабмин выдал на-гора очередной перл, убедительный, но предельно глупый в своей сути. Вот что написала об этом Елена Дьяченко: «Во вступлении к опубликованной Программе деятельности нового Кабмина ребята зачем-то изобрели новые определения государства и правительства. Государство в их понимании - это «созданный гражданами сервис для решения проблем и предотвращения потенциальных угроз». Такой подход к государству, считает Елена Дьяченко, прекрасен для большого бизнеса, которому кроме разрешительных служб больше ничего не нужно. Но вряд ли хорош для рядовых граждан? А почему он для них не хорош?

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Но, во-первых, в Конституции написано, что Украина – социальное, а не сервисное государство. Во-вторых, отказ от социальных обязательств государства повлечет за собой отказ граждан от своих обязательств – защищать Родину, платить налоги, соблюдать законы и не причинять ущерба. На каком основании сервисная служба будет рассказывать, как нам жить и карать за нарушение своих рассказов? На что она будет собирать налоги, если не собирается финансировать пенсии и соцвыплаты?

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Ответы на столь животрепещущие вопросы – в колонке редактора.

Антон Кравчик. «ЗРАДА-носцы или Миф о татаро-монгольском иге».

Сегодня существуют убедительные доказательства того, что так называемого «татаро-монгольского ига» никогда не было, пишет автор. Само слово «иго» появляется только в XV в. в трудах польских хронистов в контексте описания отношений русских земель с Ордой. А «татаро-монгольское иго» - изобретение XIXв. На самом деле, утверждает автор, татаро-монгол изобрели, потому что захотели прикрыть постыдную гражданскую войну между князьями русскими, длившуюся 150 лет. Ну хорошо, а что нам-то украинцам до этого?

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Предательство элиты – основная черта национального менталитета украинцев. Трагедия украинского народа в том, что в своей истории мы уже пережили феномен неоднократного «предательства» правящей элитой Украины интересов собственного народа. История Украины – одна сплошная ЗРАДА.

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О монголо-татарах и зраде в истории Украины читайте в материале Антона Кравчика.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово»