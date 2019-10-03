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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесские полицейские остановили наркоторговца

Категория: Новости / Происшествия

Одесские полицейские остановили наркоторговца

После проведения всех необходимых оперативных действий по месту жительства 49-летнего одессита, его действия будут квалифицированы сразу по трем статьям УК Украины.

Кроме того, что правоохранители обнаружили мужчину за продажей наркотического вещества, во время санкционированного обыска в его жилище был найден один килограмм маковой соломки, почти 100 мл раствора опия и марихуана, которые хранились для дальнейшей продажи, а также пистолет с признаками переделки и больше десятка патронов.

Одесские полицейские остановили наркоторговца

Все изъятое направлено на экспертизу, после ее проведения будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности по целому букету статей УК.

 

 

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