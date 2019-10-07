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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

«Формула Штайнмайера»: за здравие или за упокой?

Категория: Новости / Статьи


«Формула Штайнмайера»: за здравие или за упокой?

1 октября, на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, украинская делегация согласилась с «формулой Штайнмайера». Об этом на экстренном брифинге сообщил президент Украины В.Зеленский. «Сегодня были устранены последние преграды на пути к проведению саммита нормандской четверки. Я думаю, что в ближайшее время мы будем знать уже даты», – сказал Зеленский. Он рассказал, что главными темами переговоров в Минске стали темы о возвращении украинских пленных, о разведении сил в Петровском и Золотом, о выборах на Донбассе, которые должны проводиться по Конституции Украины и законам Украины. ««Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет. В этом новом законе не будет перейдено ни одной красной линии. Именно поэтому нет, и никогда не будет никакой капитуляции», – сказал президент на брифинге. «Формула Штайнмайера» предполагает вступление в Украине в силу закона об особом статусе территорий, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР, после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными. Формулу разработал экс-глава МИД Германии, ныне занимающий пост президента страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Он предлагал, чтобы неподконтрольная Киеву часть Донбасса получила временный особый статус на период выборов, которые должны быть проведены по украинскому законодательству. Если ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу и действовать на постоянной основе. Предполагалось, что это должно ускорить выполнение минских договоренностей и поэтапное снятие санкций с России. Одобрение «формулы Штайнмайера» ожидалось еще 18 сентября на предыдущей встрече контактной группы в Минске. Тогда Киев выступил против, а в Москве заявили, что отказ украинских властей ставит под вопрос переговоры Путина с Зеленским в «нормандском формате». Но украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой отказалась тогда подписывать документ.

Страсти по Штайнмайеру

«Формула Штайнмайера» является главной парадигмой переговоров о мире в Донбассе на встрече «нормандской четверки» на высшем уровне. Нынешней украинской власти «формула» не выгодна. Париж и особенно Берлин настаивают на «формуле», т.к. она может принести мир в Донбасс и медленное переформатировать Украину в нейтральное государство. Но с приходом нового президента Зеленского ничего не изменилось – побеждает и является руководством к действиям прежняя риторика экс-президента Порошенко, который довел Украину до ее нынешнего плачевного состояния. Украина Зеленского продолжает продавать на международном рынке, особенно в США, свою агрессивную «антироссийскость». Однако мы помним, как неожиданно Трамп взял, да и отправил украинского коллегу решать все вопросы к президенту Путину.

Зеленский хотел много, но не получил ничего: мир в Донбассе. Обещая этот мир, Зеленский стал президентом, потому что люди отвергли «ястреба войны» Порошенко в пользу «зеленого голубя мира». На обещаниях мира, как на дрожжах, продолжает расти рейтинг Зеленского, и до сих пор растет, превысив 80%. На встрече с Трампом Зеленский хотел разъяснить, что ему делать с Донбассом: если воевать дальше, то нет ни денег, ни «Джавелинов». Если же нужен мир, то на каких условиях. Эти условия, по замыслу Киева, должны быть некими новыми и не копирующими «Минские соглашения-2» о мире, ибо это не выгодно Киеву. И до последних дней были не выгодны и США, которые рассматривали Украину как запасной рычаг давления на Россию и Евросоюз. Чтобы как-то заинтересовать США новыми веяниями, Зеленский со свитой в лице главы МИД Вадима Пристайко и главы Офиса президента Андрея Богдана повезли на согласование новые предложения по миру в Донбассе, которые весьма условно можно свести в некий новый документ «Минск-3», который либо вообще полностью нивелировал бы «Минск-2», либо серьезно ревизовал бы главные прежние договоренности в пользу Украины. Киев уверен, что ему удастся протолкнуть хоть что-то из предложенного: 1) отмена особого статуса Донбасса в составе Украины; 2) выведение российских войск из Донбасса и установление украинского контроля на границе ЛДНР и России; 3) проведение выборов в ЛДНР только после восстановления украинского контроля за границей; 4) расширение «нормандского формата» переговоров за счет США и Великобритании; 5) введение миротворцев в зону гражданской войны в Украине; 6) увязывание проблемы Донбасса с проблемой возвращения Украине Крыма; 7) подписание некоего международного договора о гарантиях безопасности Украины («Будепешта-2»), который сменил бы никого ни к чему не обязывающий так называемый «Будапештский меморандум» («Будапешт-1») от 1994 года. Зеленскому вроде бы что-то из этого обещали. Но в конце концов послали разбираться к Путину. И опять напомнили о «формуле Штайнмайера». Более того, некто Курт Волкер, который, по слухам, очень даже небесплатно любил Порошенко с его русофобией и запрещал ему даже думать о «формуле Штайнмайера» и мире в Донбассе, вообще подал в отставку. А был спецпредставителем США по Украине, который все и решал. И к кому теперь прислониться Зеленскому и порохоботам в его окружении? Трамп сказал: к Путину. Зеленский публично признал, что США не спешат подставлять плечо Украине, а значит, расширение состава участников переговоров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Украине пока не планируется. И, в принципе, этим все сказано. А не будет уступчивости Киева по «формуле», то окончательно может сорваться еще один «грандиозный» план Зеленского – провести встречу «нормандцев» и там, заручившись поддержкой Берлина и Парижа, оказать давление на Москву. Это уже практически невозможно, так как сам Зеленский сам себе же и подсуропил, когда начал жаловаться Трампу на Европу (на Париж и Берлин, т.е. на Макрона и Меркель), что та плохо помогает Украине. Россия однозначно требует ясности в повестке дня встречи «нормандцев» и хочет точно знать, готов ли Киев к миру по «формуле Штайнмайера». И если нет, то «до свидания» даже без встречи. Сроки возможного проведения саммита лидеров стран «нормандской четверки» пока не согласованы. В Киеве же по-прежнему надежды юношей питают. Андрей Ермак, помощник Зеленского по международным делам, ранее утверждал, что встреча лидеров-«нормандцев» может состояться после визита Зеленского в США. Глава МИД Пристайко надеется до сих пор, что встреча может состояться в середине октября. Но вот порохоботы, прикупив себе радикалов-неонацистов, патриотов и просто наймитов-отморозков, опять активничают и готовы с оружием, «коктейлями Молотова» и горящими шинами заставить Зеленского и его «Зе-команду» похоронить и «Минск-3», и «Минск-2» с уточняющей его «формулой Штайнмайера».

«Я уеду жить в Лондон»

«Реалисты-прагматики», похоже, поняли смысл общениия Зеленского с Трампом. И потянулись из страны. Экс-генпрокурор Юрий Луценко отбыл в Лондон подучить английский, чтобы лично дать показания в Конгрессе США, уже не надеясь на Зеленского. Туда же, за Атлантику, уже сдрыснула и Ульяна Супрун, обещавшая, между прочим, что будет до конца защищать свою каннибальскую медреформу. Уже прочно обосновался в ОАЭ плешивый, но, как оказалось, предусмотрительный «поджигатель евромайдана» и стрелок по живым людям Сергей Пашинский. Поискал свое место в Лондоне даже сам Порошенко, ибо, кажется, не верит в безопасность на даче в Испании, боится, что испанцы могут выдать украинским правоохранителям – у них самих в Испании такого добра хоть завались. Хотя если в Минске на ТКГ опять случится провал, то не все в команде Зеленского унывают по этому поводу и даже предлагают разумную, как им кажется, альтернативу. Эти все люди вряд ли будут полезны новой Украине.

Если наша страна хочет действительно вернуть Донбасс, то единственная возможность – идти на компромиссы. А достичь этих компромиссов без того, чтобы предоставить особый статус Донбассу в том или ином виде, дать своего рода автономию региону, будет очень сложно. Другое дело, что далеко не все в окружении Зеленского хотят сохранить Донбасс. Поэтому происходящие события надо расценивать, как шаг вперед, но до прорыва еще далеко. Время все расставит по местам.



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