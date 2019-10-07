Не гололед разрушает асфальт на дорогах, а коррупция

Дороги – зеркала государства

Все, кому приходится путешествовать по миру автотранспортом, оценивают государство по качеству дорог. Видные государственные деятели и представители культуры, кто еще в годы царской Росси приезжал в Херсон, вспоминали о городе, где изобилие разного рода продуктов, особенно овощей, фруктов и разной рыбы В то же время путешественники жаловались на летом пыльные, а осенью и весной грязные дороги. Плохими дорогами и множеством дураков отличалась Россия в позапрошлом веке. А что изменилось за прошедшие 200 – 250 лет? Однозначный ответ дать трудно. Одно с уверенностью можно утверждать: что дураков, очевидно, поуменьшилось, вместо них появились разного рода дельцы и мошенники, а вот дороги по-прежнему наша всеобщая беда. Только вместо бывших дорог с земляными насыпями появились дороги с твердым покрытием. Но так как асфальт на них десятилетиями не обновлялся, дороги во многих регионах превратились в труднопроходимые. Каждое новое правительство Украины, став во главе страны, как правило, забывает о своих обещаниях. Новые дороги не строят, а старые – капитально не ремонтируют. В лучшем случае в каждый летний сезон начинался ямочный ремонт. Он выгоден лишь для строителей дорог, так как пожирает миллионы средств, но к следующей весне на тех же дорогах снова надо проводить ямочные ремонты. И здесь попробуй подсчитай, сколько фактически израсходовано материальных и денежных средств. Вот так из года в год. Ремонтируем, миллиарды списываем, а дороги как были труднопроходимыми, такими остались и поныне.

Пора контроль ужесточить

Многим водителям и пассажирам запомнилась дорога от Коблево до Николаева, по которой приходилось пробираться 12 лет назад. Тогда на отрезке дороги, которая заканчивалась Одесской областью, начиналось не дорожное полотно, а сплошное месиво. По дороге ехать было невозможно из-за подорванного асфальта и глубоких ям, которые образовались после многотонных фур и внедорожников. Водители грузовиков, особенно фур, выезжали на обочины и даже на вблизи расположенные поля, и так добирались до границы с Херсонской областью.

Когда наступили весна и лето, этот участок дороги был восстановлен. Однако никто не спросил у работников Николавевского «Облавтодора», как случилось, что прошлой зимой все асфальтное покрытие дорог пришло в негодность, тогда как на этой же трассе дороги других областей оставались проезжими? Уверен, ответ был бы примерно такой: «Вспомните, какая была прошедшая зима, дороги длительное время были покрыты гололедом, который и подорвал асфальт». И такому доводу николаевских дорожников поверили бы. И никто не возразил бы такому объяснению и не привел бы убедительное сравнение с дорогами соседних Одесской и Херсонской областей, которые расположены в подобных условиях. Кроме того, надо было напомнить о законах физики. Известно, что вода при замерзании расширяется и разрушает ту оболочку, в которой находится. Следовательно, если вода попала в асфальтное покрытие и замерзла, она обязательно подорвет его. Видимо все, кому по закону необходимо осуществлять контроль, удовлетворились ссылкой на условия зимы. Однако не стоило торопиться с оправдательным ответом. Прежде всего, следовало бы поинтересоваться, почему вода попала в асфальтное полотно? Битум, который применяется при асфальтировании, воду внутрь не пропускает. Следовательно, когда готовилась смесь для укладки на дорогу, в битум слишком много добавили наполнителя, что не обеспечивало плотной, жирной массы, в которую не могла бы попадать вода. А в неполноценную массу легко проникает влага, что и приводит к разрушению асфальта зимой. Вот почему в ту зиму, как и позже, после гололеда дорожное покрытие разрушалось. А причина в том, что при строительстве дорог была нарушена технология приготовления асфальтной смеси. Дорожники увеличивали норму наполнителя, что позволяло уменьшить расход битума. Таким образом они экономили дорогостоящий битум, экономили, а вернее воровали огромные суммы. А то, что при этом зимой дороги приходили в негодность от морозов, а летом, при высоких температурах асфальт под колесами многотонных фур становился как мех гармошки, мало волновало строителей и их покровителей, которые вместо контроля за работой дорожников ожидали от них очередной подачки.

Бесконтрольность позволяет дорожникам нарушать технологию при выполнении ремонта и строительства дорог. А это, в свою очередь, дает возможность им неизвестно куда сбывать «сэкономленные» материалы и получать денежные средства, которыми они щедро делились с николаевскими работодателями. То, что это так, подтвердили недавние события, которые произошли в этой области.

Сколько веревочке не виться, конец будет

В июле нынешнего года Николаевскую область посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он лично ознакомился с некоторыми недоработками в городе и области, на что обратил внимание местной власти. Особо остановился на состоянии местных дорог. Как подчеркнул президент, дороги области могут лишь служить направлением, но проехать по ним очень трудно. В этой связи вызывает подозрение, почему здесь строят дороги одни и те же компании, такие как «Росдорстрой» и «Альтан»?

В прессе и до этого сообщалось, что «Облавтодор» добивается, чтобы при объявлении тендера обязательно побеждали «нужные», хотя конкуренты гарантировали высокое качество выполняемых работ при значительно низких затратах.

После замечаний президента Украины правоохранительные органы начали более тщательно начали изучать обстановку, как в области ведется строительство и ремонт дорог. Их усилия были вознаграждены разоблачением конкретных коррупционных фактов. Финал детективного разбирательства был 11 сентября в Одессе. Именно здесь сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Андрея Максименко, и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области, бывшего советника председателя ОГА Алексея Савченко. Максименко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

А уже на следующий день после задержания Максименко детективы сообщили ему о конкретных суммах взятки, которую он получил вместе с вымогательством 300 тысяч гривен и 90 тысяч долларов США неправомерной выгоды. При боле тщательном разбирательстве было установлено, что подозреваемый в августе потребовал и получил 300 тысяч гривен от частной компании за содействие перечисления ей 4,62 миллиона гривен за фактически выполненную работу по ремонту дороги Днепр-Николаев.

В дальнейшем события развивались так:13 сентября следственным судьей Высшего атикоррупционного суда Андрею Максименко была избрана мера наказания в виде содержания под стражей с альтернативным внесением залога в размере около 2-х миллионов гривен. 16 сентября определенная сумма поступила на специальный счет.

Как видим, в настоящее время оправдалась народная мудрость, которая гласит: «сколько бы веревочка не вилась, конец будет». Но слишком долго вилась эта коррупционная веревочка. Менялись начальники службы автомобильных дорог области, а воровство и взятки при строительстве дорог оставались неизменными.

К сожалению, в таком плачевном состояние находятся дороги не только в Николаевской области, а большая их часть в Украине. В настоящее время в стране насчитывается 430 тысяч километров дорог, в том числе 250 тысяч километров – это улицы и дороги населенных пунктов. Поэтому, водители, помните: если ваше авто получило повреждение из-за плохой дороги, вы можете обращаться в суд, чтобы местные власти компенсировали вам полученный ущерб. В Украине 170 тысяч километров дорог являются дорогами общего пользования и находятся на балансе «Укравтодора». Экономисты подсчитали, что в настоящее время в стране 50 тысяч километров дорог, которые нуждаются в капитальном ремонте. Чтобы его выполнить, потребуется 500 миллиардов гривен и не меньше 10 лет. Это при условии, что при ремонте будут выполнены все технологические требования, а не так, как строили дорогу Одесса – Киев. Ее начали строить в 2006 году и объявили платным автобаном, но так как здесь отсутствовала альтернативная дорога, плата не взымалась. Казалось бы, если это автобан, то дорога должна была строиться по всем правилам и требованиям современной технологии. Но, как оказалось, эту дорогу строили с большими нарушениями. В настоящее время здесь ведется капитальный ремонт, и строители были удивлены, что на значительном участке дороги асфальт укладывали не на твердый фундамент, а непосредственно на земляной настил. Вот почему на многих участках дорожное полотно разрушалось и требовался ремонт.

А это говорит о том, что при строительстве дороги было допущено воровство и коррупция. Как показали проверки состояния дорог в стране, в этой отрасли было массовым явлением воровство и коррупция, нарушались требования технологии строительства и ремонта дорог. Только при постоянном контроле качества строительных работ на дорогах в Украине дороги буду служить много лет без ремонта, и мы откажемся от ямочного ремонта после каждой зимы.