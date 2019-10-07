ЗРАДА-носцы или Миф о татаро-монгольском иге

Предательство своей Истории

Сегодня существуют убедительные доказательства того, что так называемого «татаро-монгольского ига» никогда не было. Само слово «иго» (igum barbarum – варварское иго) появляется только в XV в. в трудах польских хронистов Лугаша и др. в контексте описания отношений русских земель с Ордой (латинское слово «порядок»). Но «татаро-монгольское иго» – изобретение XIXв. Официальная история выглядит так: 31 мая 1223г. На реке Калке татаро-монголы разгромили дружину русских князей, и с этого времени Русь погрузилась во тьму: почти 150 лет монголо-татары грабили русские княжества, облагали народ непосильной данью, уводили в плен и продавали в рабство жен и детей. За малейшее неповиновение Орда сжигала целые города и убивала всех ее жителей. И только в 1380г. Русское войско под началом Дмитрия Донского в сражении на Куликовом поле разбило ордынское войско, и тем положило конец татаро-монгольскому игу (сегодня считается, что Куликовская битва происходила на территории современной Красной площади в Москве, что подтверждается современными раскопками. Впервые эту гипотезу выдвинули А.Т.Фоменко и Г.И.Носовский, творцы «Новой хронологии»). Половина русских были за Мамая, а вторая половина – за Тахтамыша: по сути, Куликовская битва – это большая гражданская война за власть между князьями Москвы и Новгорода. Из трудов Лызова, Иловайского и других историков XVII и XVIIIвв. выясняется, что русичам на реке Калке противостояли не монголы и не татары, а … те же русичи. Противники говорили на одном языке (как и сегодня по обе стороны линии фронта на Донбассе). Это хорошо видно на иконе Преподобного Сергия Раданежского, где видно, что по обе стороны армии одеты в одинаковые красные одежды, имеют ярко выраженную славянскую внешность и одинаковые русские мечи, с обеих сторон видны хоругви с изображением лика Спаса Нерукотворного – Христа. Исламские кочевники шли на бой с ликом Христа? Куда еще нас приведет официальная история? Сами ярлыки для княжения написаны не по-монгольски, а по-русски! Где это видано, чтобы победители вели переписку на языке побежденных!? Татаро-монгол изобрели позже, когда захотели прикрыть постыдную гражданскую войну между князьями русскими, длившуюся 150 лет. Мол, напали на нас бусурмане проклятые, с кривыми носами и кривыми саблями, и насиловали нас. История воспитывает юношество и ему трудно объяснить, почему русские люди убивали русских же людей полтора столетия. Битва на Калке – это не вероломное нападение иноземных «монголо-татарских» племен, а гражданская война. Как это доказать? Главное доказательство того, что ига не было, принадлежит науке генетике. Если бы монголоидный этнос 150 лет доминировал над славянским, то у всех славян присутствовал эпикантус – жировая складка в углу глаз, делающая их раскосыми, что защищало глаза кочевников от пыли в монгольской пустыне. Когда испанцы господствовали в Латинской Америке, они истребили почти всех майя, ацтеков и других местных жителей, а оставили после себя мулатов, квартеронов и другие смешанные расовые типы. Ничего подобного мы не наблюдаем в славянском этносе. Далее, турки-османы, будучи мусульманами, завоевав Византию, сожгли почти все церкви, а из собора Св.Софии в Константинополе устроили мечеть. Тоже самое должны были сделать и «татаро-монголы», но не делали каким-то загадочным образом: количество православных церквей и монастырей увеличилось в разы за эти 150 лет. Дань, которой «татаро-монголы» обложили Русь, была настолько мала, что ради нее не стоило преодолевать десятки тысяч километров по пересеченной местности без дорог и пастбищ и т.д., что само по себе уже делает это невероятным. Официальная версия истории утверждает, что «татаро-монгол» было около 3 млн. человек. Каждый из них имел по 3-4 лошади, итого 12-15 миллионов лошадей. И эта армада дошла до Европы в считанные месяцы, не имея ни металлургического производства, ни регулярной армии?! В силу самой специфики хозяйствования кочевников они стараются быть подальше друг от друга, чтобы пастбища были как можно больше. Они живут очень рассеянно, и собрать вместе 3 млн. человек просто нереально. В современной Монголии отсутствуют какие бы то ни было признаки того, что когда-то жили «монголо-татары». Даже хана Батыя современные ему летописи описывали как светловолосого и голубоглазого человека, явно не монголоидной внешности. Сегодня историки склонны отождествлять хана Батыя (от прозвища «батя», которое солдаты дают своим любимым командирам) и Александра Невского. Дикий кочевой народ иноверцев, которого никогда не существовало – вот идеальный враг, на которого можно списать все неблаговидные последствия гражданской войны. И сегодня фактически такая же ситуация: «внешний конфликт» является прикрытием для «внутренних разборок» и отвлечением внимания для «непримиримых противоречий».

Зрада повсюду

«Любить свой народ, – справедливо замечал выдающийся философ И.Ильин, – не значит льстить ему или утаивать от него его слабые стороны, но честно и мужественно проговаривать их и неустанно бороться с ними... Настоящий патриот учится на политических ошибках своего народа, на недостатках его характера и его культуры, на его исторических крушениях и на неудачах его хозяйства. Именно потому, что он любит свою родину...» Сегодня со страниц периодических изданий не сходят взаимные обвинения политических сил в «предательстве национальных интересов», часто апеллирующих не к разуму, а к инстинктам и общественным предрассудкам. По мере накала предвыборной борьбы «предателей» под каждым кустом не ищет разве что ленивый. «Спрос порождает предложение»: это уверенность, что в высших эшелонах власти обязательно сидят «предатели», по отношению к которым следует быть внимательными, ибо иначе не избежать беды. Откуда эта уверенность? Ответ прост: предательство элиты – основная черта национального менталитета украинцев. Трагедия украинского народа в том, что в своей истории мы уже пережили феномен неоднократного «предательства» правящей элитой Украины интересов собственного народа. История Украины – одна сплошная ЗРАДА. Мы утратили аристократию княжеских времен (ополяченную и окатоличенную после Люблинской унии 1569г.): афонский монах Иван Вышинский жаловался, что дети магнатов переходят в униатсво, а среди православных остаются только самые плешивые и незнатные. Затем – сословную старшину казацких времен (русифицированную после Переяславского договора 1654 г.). Масонство практически всех украинских деятелей – создателей украинской национальной идеи (Костомаров, Кулиш, Шевченко, Франко, Драгоманов, Грушевский) – также является предательством Бога, православия отцов и народа. Большивистская элита советских времен интернационализма не была в общей массе «проукраинской», но такие лидеры, как Хрущев и Шелепин, проталкивали национальные кадры в советские органы власти. Сейчас народ снова демонстрирует разочарование в новоявленных представителях политической элиты и национального предпринимательства, успевших зародиться за годы независимости, но так и не ставших в надлежащей степени «своими». Олигархическая элита независимой Украины блюдёт только свои узко корпоративные интересы: предательство – сама ее суть. Положив награбленное от приватизации УССР в западные банки, олигархи плевать хотели на интересы народа и нации – где твое богатство, там и твое сердце. Отсюда предательская ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, как логическое следствие всей предыдущей истории – это под видом так называемой революции гыдности послушная сдача страны соросам и комитету 300 – мировому правительству масонов и иллюминатов. Прослеживается заколдованный круг: в украинской истории, пишет И.Лысяк-Рудницкий, «нет прямого моста между Украиной короля Даниила Галицкого и гетмана Хмельницкого, между Украиной Мазепы и Петлюры. Достижения и традиции первых не могли по прямой линии перейти к последним. Приходилось начинать заново. Вот здесь лежит главная причина хронической недозрелости украинского общества, его инфантильности и примитивизма». А предательство – признак именно незрелости и инфантилизма. Эту особенность украинского менталитета – недоверие к власти, собственно, к иерархизации общественной структуры, отметил основатель масонской ложи «Кирилло-Мефодьевское братство», историк Николай Костомаров: «В отличие от польской традиции почитания роли шляхты и церковной иерархии в деле эффективной самоорганизации нации, украинцы всегда стремились формировать свое общество на принципе равенства (масонский принцип – один из 3 лозунгов Французской революции, организованной масонами: «свобода», «равенство» и «братство»). Достичь этого не удавалось – во все времена «возвышались личности и семьи, стремящиеся получить право преимущества и власти над массой народа», но «в свою очередь масса восставала против них, то с глухим негодованием, то открытым противодействием», стремясь «поглотить их в своей массе». Украинское общество отвергало структурированную иерархию, время от времени объявляя лидеров «предателями», обрекая себя на то, что иерархию насаждали пришельцы. Как отмечает исследователь Хмельниччины В.Смолий, уже первые месяцы восстания засвидетельствовали, что массы крестьянства стремятся «навеки не иметь господ», отказываются от обычного послушания – хотят быть свободными, не платить никаких налогов. Было бы опрометчиво утверждать, что проблема состоит в какой-то «злой воле» народа. Беда и не в том, что украинская нация была не в состоянии создать «свой» ведущий слой, засвидетельствовала свою «неисторичность». В историософии Ивана Лысяка-Рудницкого понятие «нация» адекватно понятию «политический народ», который в истории Украины соответствует княжеско-дружинному слою времен средневековой Руси, казачеству времен сословной гетманщины и гражданству времен модерной украинской нации. 28 лет независимости Украины мы разбили на два «принципиально противоположных периода – «до Майдана» и «после Майдана». Вновь поделили не только историю – разделили людей, противопоставили их и нанесли обществу вред, активно избавляясь от высокопрофессиональных менеджеров, мотивируя это их верной службой предыдущей власти. Что уж говорить о более ранних периодах истории, ее событиях и фактах, вокруг которых мы устраиваем баталии и которые не объединяют нас, а разъединяют. Предпосылки всего этого лежат в специфике украинского менталитета. Украинский социум все еще находится в состоянии глубокого раскола, который не сегодня возник и, судя по всему, не завтра завершится.

Предательство как манихейский тип мышления

Как считает бывший министр образования, профессор Василий Кремень, предательство связано с тем, что «мышление украинцев не может выйти за рамки влияния схемы древнеиранской религии – манихейства, которая, по свидетельству ученых, оказала значительное влияние на восточных славян. Дуалистическое учение Мани (214–277 гг.) разворачивается в системе «трех времен». В «первые времена» существовали два вечных противоположных принципа: Добро и Зло, Свет и Тьма. «Вторые времена» – этап смешения двух принципов – Зло (материя) вторгается в царство Света. «Третьи времена» – период окончательного отделения Света от материи и торжества Добра. Люди являются творениями тьмы (материи), заточившей их души – искры Света в оковы плоти. Освобождение души – исторический процесс, происходящий через Великих посланников Благого Отца: Будду, Заратустру, Иисуса и Мани. Следование этим духовным иерархам, в соответствии с учением Мани, позволит Свету одержать победу. Манихейство существовало вплоть до XI века, а со временем повлияло на формирование павликианства и богомильства и – наряду с гностицизмом – легло в основу ересей вальденсов и катаров (альбигойцев). Наследие манихейства сказалось на ментальности украинского народа и пути его самоорганизации в государство-нацию. М.Драгоманов отмечал, что «если взять памятники «народной мудрости» – легенды, песни, украинские поговорки и по них характеризовать народную религию, то увидим, что в ней над натуралистически-политеистическим основанием лежит более всего кора религии манихейско-богомильской, как у болгар, сербов, великороссов, следовательно, если бы нужно было отнести к какой-либо из исторических религий наш народ, то я бы его отнес скорее всего к богомильству, и загодя уверен, что одолею любого своего противника в научном споре об этом». Основа культа манихейства – аскетизм. На бытовом уровне в основу этого учения была положена идея разделения людей на «праведных», придерживающихся истины, и «сторонников зла». Манихейцы, богомилы и катары пренебрегали богатством, видели справедливость в равенстве, дистанцировались от власти и тяготели к общественному владению землей. На протяжении всей истории Украины отношение к собственности на землю принципиально разделяло простой народ и власть предержащую. Реакция народа на частную собственность на землю наиболее зримо вылилась во время Колиивщины 1768—1769 гг., когда гайдамаки, громя панские имения, прежде всего уничтожали все архивные документы, касающиеся права на землепользование, демонстрируя тем самым необходимость возврата к общинному владению землей. Именно здесь и сработал манихейский тип мышления, побуждающий деятельность к маятниковому циклу развития событий в плане – «или – или», жестко ориентируя личность на воспроизведение первобытных идеалов общего землепользования. Во время великих противостояний жизнь направлялась по замкнутому кругу: человеку оставалось только выбрать один из идеалов как в культуре, так и в социальных отношениях. Манихейство предлагало путь простой и прямолинейный: источником зла в мире являются люди, отлучившиеся от добра и приобщившиеся к космическому злу. Вывод: все человеческие проблемы должны решаться уничтожением вражеских сил – лиц, групп, классов, государственности и т. п. В наше время – если не уничтожением, то, по крайней мере, их изоляцией. Манихейство предрекает пришествие времен, когда добро и истина окончательно воцарятся, сосредоточившись на одном полюсе противоречивой по самой своей сути жизни (например, – на Майдане). В принципе это невозможно. Как метод якобы простого и всем понятного решения сложных проблем манихейство является вечным соблазном и вместе с тем искуплением человеческой цивилизации. Стереотип маятникового мышления в нашем обществе, ставшем на путь модернизации, прагматического поиска моделей решения настоятельных утилитарных проблем может привести к национальной катастрофе». Вывод В.Кременя мне кажется полностью обоснованным, тем более что мы на своем опыте убеждаемся в этом сегодня каждый день.