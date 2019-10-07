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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Выставка живописи и графики Валерия Гегамяна (1925-2000)

Категория: Новости / Культура и искусство


Выставка живописи и графики Валерия Гегамяна (1925-2000)

Галерея «#ARTODESSA» в Летнем театре Горсада приглашает на выставку живописи и графики Валерия Гегамяна (1925-2000), которая будет проходить с 8 по 22 октября 2019 года.
Открытие - 8 октября в 18.00.
Проект, получивший название «Тронье» предоставлен «Фондом имени Валерия (Валика) Гегамяна».
В программе также - премьера документального фильма «Валерий Гегамян. Код художественной Вселенной», снятого творческим объединением «GalleryTVproject» (Одесса).

Выставка живописи и графики Валерия Гегамяна (1925-2000)

   Валерий Гегамян - имя, занимающее в истории одесской художественной жизни XX века одну из основных позиций. 

Яркий, необычный, мощный живописец; талантливый, выдающийся педагог; личность крупного масштаба, Валерий Арутюнович оставил свое наследие в произведениях живописи и графики, которые удалось собрать в уникальную коллекцию, а также в талантах воспитанных им учеников - мастерах, имеющих на сегодняшний день авторитет и широкую известность - Евгений Рахманин, Александр Ройтбурд, Юрий Горбачев, Василий Рябченко, Валентин Захарченко, Сергей Лыков и многие другие.

Выставка живописи и графики Валерия Гегамяна (1925-2000)

 

Художественный макрокосм Гегамяна настолько сложен и прекрасен, что постижение его требует тщательности и профессионализма от специалистов-искусствоведов и живого интереса и искренности у зрителей. 
Выставка работ Валерия Гегамяна в Одессе несомненно станет знаковым и резонансным событием 2019 года.

 



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