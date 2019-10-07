В спорткомплексе МГУ прошел Кубок Одесской области по Годзю-рю каратэ и Кобудо

Более 300 участников, представителей 19 спортивных клубов из шести городов Одесской области, а также города Николаева собрались на Отрытый кубок Одесской области по Годзю-рю каратэ и Кобудо, который проходил в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана.

Мы проводим здесь чемпионат уже 2-й раз. Я хочу выразить огромную благодарность Президенту Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета Сергею Васильевичу Кивалову за его поддержку, за помощь, которую он оказывает в развитии спорта, и не только в развитии спорта, а вообще в учебе, во всем помогает. Мне очень нравится этот спортивный комплекс. Только то, что он находится возле моря, дает больше сил, больше позитива, улыбок,

- рассказывает Президент федерации Джундокан Украины Валерий Кусий.

Федерация Джундокан Украина занимается развитием контактного и традиционного каратэ. Годзю-рю каратэ объединяет в себе практически все техники – удары руками, ногами, бросковые техники, болевые, захваты. Традиционное направлении кобудо включает в себя работу с оружием.

Чтобы овладеть оружием, нужно иметь хорошее равновесие, моторику рук и память. Это оружие (в виде трезубца) называется сай. Мне с ним удобнее всего выступать. Раньше это было единственное оружие, которое может противостоять самурайскому мечу и разрубить его сталь,

- поделился участник соревнования Лев Подлесный.

Напомним, что в мае этого года федерация принимала в Одессе Чемпионат мира по годзю-рю каратэ и Кубок мира по каратэ Кобудо, которые так же проходили в спортивном комплексе «Университет». Кроме того, федерация проводила летние оздоровительные сборы на базе отдыха Одесской Юракадемии в Затоке.

По словам президента федерации, в следующем году здесь также планируется принять участников Кубка мира. Кроме этого, федерация выиграла сейчас два тендера на проведение Чемпионата мира всемирного союза федерации каратэ и всемирной федерации годзю-рю карате, которые предположительно пройдут в 2021-м или 2024-м.

А в ближайших планах федерации – участие в предстоящем чемпионате Европы, который будет проходить в Дании с 21 по 28 октября. Национальную сборную команды Украины будут представлять немало одесситов. Один из них – юный Ричард Огрохин из клуба «Чемпион». За шесть лет своей спортивной карьеры Ричард уже имеет немало опыта участия в международных соревнованиях. Как отметил тренер Денис Полякова, подопечные клуба регулярно выступают на различных турнирах.

Спорт постоянно совершенствуется, приходятся постоянно что-то менять. Я думаю, что у каждого тренера есть свой подход. Я пытаюсь компоновать методы обучения – каждому нужен свой подход, с кем-то нужно пожёстче, с кем-то помягче. Чтобы побеждать на соревнованиях, прежде всего, необходимы дисциплины и техника,

- считает Денис Поляков.