В спорткомплексе МГУ прошел Кубок Одесской области по Годзю-рю каратэ и Кобудо

Более 300 участников, представителей 19 спортивных клубов из шести городов Одесской области, а также города Николаева собрались на Отрытый кубок Одесской области по Годзю-рю каратэ и Кобудо, который проходил в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана.
- рассказывает Президент федерации Джундокан Украины Валерий Кусий.
Федерация Джундокан Украина занимается развитием контактного и традиционного каратэ. Годзю-рю каратэ объединяет в себе практически все техники – удары руками, ногами, бросковые техники, болевые, захваты. Традиционное направлении кобудо включает в себя работу с оружием.
- поделился участник соревнования Лев Подлесный.
Напомним, что в мае этого года федерация принимала в Одессе Чемпионат мира по годзю-рю каратэ и Кубок мира по каратэ Кобудо, которые так же проходили в спортивном комплексе «Университет». Кроме того, федерация проводила летние оздоровительные сборы на базе отдыха Одесской Юракадемии в Затоке.
По словам президента федерации, в следующем году здесь также планируется принять участников Кубка мира. Кроме этого, федерация выиграла сейчас два тендера на проведение Чемпионата мира всемирного союза федерации каратэ и всемирной федерации годзю-рю карате, которые предположительно пройдут в 2021-м или 2024-м.
А в ближайших планах федерации – участие в предстоящем чемпионате Европы, который будет проходить в Дании с 21 по 28 октября. Национальную сборную команды Украины будут представлять немало одесситов. Один из них – юный Ричард Огрохин из клуба «Чемпион». За шесть лет своей спортивной карьеры Ричард уже имеет немало опыта участия в международных соревнованиях. Как отметил тренер Денис Полякова, подопечные клуба регулярно выступают на различных турнирах.
- считает Денис Поляков.