О чем молятся перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы.

ИСТОРИЯ. ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ПОКРОВ»?

Большинство исследователей придерживаются мнения, что события, которые произошли 1 октября (14 октября по новому стилю) 910 года, и явились днем, когда был установлен праздник Покрова.

Столица Византии, Константинополь, в то время находилась в окружении неприятеля. На окраине города стоял Влахернский храм, в котором находились великие святыни – риза (т.е. покров) и пояс Божией Матери. Сюда их привезли паломники из Иерусалима. Люди, собравшись в храме, всю ночь молились о спасении от нашествия варваров. Во время всенощной они неожиданно увидели явление Пресвятой Богородицы, которая в окружении ангелов и святых шла по воздуху. Рядом с Нею были пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. В одних источниках рассказывается о том, что Богородицу увидели все молящиеся, а в других - что Ее видели только святой Андрей со своим учеником Епифанием, которые тогда находились в храме.

Богородица молилась, опустившись на колени, после этого подошла к храмовому престолу, сняла с себя покров (покрывало) и раскрыла его над людьми в храме. Этот Ее покров и стал знамением о защите христиан от врагов.

Богородица стояла «на воздусе, молебно простирающи все честнии Свои руци, просяще умирения миру и спасения душ наших». Люди смотрели, как покрывало, распростертое Богородицею, парило над ними в виде покрова. Через некоторое время видение исчезло — Царица Небесная и ее покров исчезли, но все почувствовали благодать, которая снизошла на них.

По молитвам Божией Матери Константинополь был спасен от захвата и разорения, это событие навсегда осталось в людской памяти, а Церковный календарь обогатился этим Великим праздником – Покрова Пресвятой Богородицы.

Одно из мнений - что, враги, которые нападали на город и не смогли выиграть в этой битве благодаря Покрову Богородицы, были как раз наши предки — русы. Документально известно, что в 911 году от киевского князя Олега («Вещего») в Византию прибыли послы из Руси. Они подписали мирный договор, который наконец-то прекратил войны и набеги на христианскую византийскую империю.

Возможно, это явление Богородицы в Константинополе очень потрясло нападавших. Ведь очень скоро, менее чем через сто лет, Русь стала тоже православным государством. А чудо явления Божией Матери и Ее Покрова воспринимается как покровительство всем, кто молится и просит заступничества Царицы Небесной. Со временем на Руси почитанию Покрова Пресвятой Богородицы стали уделять все большее значение, он превратился в один из любимых праздников.

В 12 веке при благоверном князе Андрее Боголюбском был основан первый в нашем государстве храм Покрова Божией Матери, который находится на реке Нерли во Владимирской области.

Сегодня в каждом городе есть храм, именуемый в честь Покрова Матери Богородицы, в честь этого события названы улицы, города, села, а самый известный в стране храм Покрова Божией Матери - собор Василия Блаженного на Красной площади, был построен царем Иваном Грозным в честь победы над турками, война с которыми началась как раз накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы - народный праздник

На Руси этот праздник был переходным и всегда считался границей между ушедшим летом и наступающей зимой. К этому времени уже убраны урожаи с полей, сделаны все заготовки на зиму. Считалось, что браки, заключенные день праздника, – крепкие и счастливые. Поэтому этот праздник стал очень «популярным» для свадеб.

Люди, связанные с военной службой, считают заступничество иконы Покрова Божией Матери очень важным перед военными битвами. В Запорожской Сечи главным храмом был Покровский, в котором казаки перед походом молились о помощи Пресвятой Богородицы, а после - в нем же благодарили Святую Деву.

Кому и в чем помогает Богородица

На иконе праздника изображен светлый образ Пресвятой Богородицы, которая укрывает нас от врагов. Ее Покров и защита простирается не только на наши тела, а в первую очередь – на наши души.

Пресвятая Божия Матерь, наша защитница, держит Свой светлый омофор, молиться перед этим образом можно в самых разных случаях. Недугующие просят о здоровье, те, кто в нужде – о материальной помощи, нуждающимся в жилье часто приходит от Богородицы неожиданная помощь в решении этого вопроса. Мир в семье, поиск и обретение второй половинки, помощь в спасении души, своей и родных – все это подает нам по нашим молитвам наша Милостивая Заступница.

Молитвы Божией Матери помогут сохранить ваш дом от огня

Пресвятая Богородица является помощницей в земледелии, сохраняя посевы и помогая в выращивании хорошего урожая. Не единожды молитвы у иконы Покрова помогали людям в защите от непогоды – от проливных дождей или от сильной засухи.

Необходимо помнить, что иконы или святые не «специализируются» в каких-то конкретных областях. Будет правильно, когда человек обращается с верой в силу Божию, а не в силу этой иконы, этого святого или молитвы.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы молим Божию Матерь о помощи и о защите:

«Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тябо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».