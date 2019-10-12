В Одессе отметили 230-летие взятия крепости Хаджибей

27 сентября исполнилось 230 лет со дня взятия турецкой крепости Хаджибей, или, как ее называли раньше – Ени-Дуньи. Знаменательную дату отпраздновали на Суворовской аллее, то есть на том самом месте, где более двух веков назад располагались укрепленные турецкие склады.

По инициативе одесского писателя и историка Александра Сурилова в рамках празднования были организованы историческая конференция и выставка, которые прошли в выставочном зале Сторожевой башни.

«Значение этих событий состояло в том, что взяв Хаджибей, появилась возможность через пять лет основать саму Одессу. А потом, после взятия крепости Бендеры, Очаковская область полностью вернулась в Европу и стала основой степовой Украины, той степовой Украины, которая через 25 лет будет кормить хлебом всю Европу»,

– рассказывает Александр Сурилов.

Крепость Хаджибей была взята передовым отрядом Иосифа Дерибаса под командованием генерала Ивана Гудовича. В штурме принимали участие верные черноморские казаки под командованием Захария Чепиги и Антона Головатого. В этот день 3-я колонна Дерибаса, возглавляемая атаманом Чепигой, обошла плато, на котором сейчас находится Одесса, и вышла к мысу Хаджибей. Казаки, которые хорошо знали эту местность, разрушили несколько заборов, а потом сделали лестницы, после этого была взята штурмом сама крепость.

По словам историка, это был уже третий подвиг атамана Чепиги у турецких стен. Первые два он совершил за год до того, когда ходил в разведку боем, приводил языков-пленных, когда он первый раз сжег военные припасы турок, находившиеся неподалеку от провиантских складов.

«Мы бы хотели сегодняшним мероприятием еще раз обратить внимание на факты исторические, на те наработки, которые есть у краеведов и историков, на те аспекты, которые еще раз показывают глубокую, интересную, многогранную историю замечательного приморского города Одессы. От периода Суворова, Иосфиа Дерибаса, атамана Чепиги и до наших дней. Я думаю, очень много ответов на важные животрепещущие вопросы сегодняшнего дня можно найти именно в тех исторических событиях, если подходить к ним с уважением и беспристрастным холодным рассудком»,

– отметил один из соорганизаторов мероприятия, учредитель фонда им. Ивана Куриса Дмитрий Волошенков.

На выставке были представлены исторические документы, карты, научно-исследовательские материалы. Также отдельное внимание уделено художественным экспонатам. На создание работы, на которой изображено взятие крепости Хаджибей, у автора, члена Союза художников-маринистов, атамана Войска верных казаков черноморских им. Богдана Хмельницкого Олега Дрямина было всего десять дней. Чтобы передать точность событий, он специально ездил в Краснодарский музей казачества, где хранится графический рисунок штурма Хаджибейской крепости.

«Я видел карандашную графику и рисунки углем. Хочу еще сделать картину побольше, где будут и корабли, которые взяли в плен, чтобы замок был на высоте и чтобы было видно казаков, что они принимали в этом участие», – отметил Олег Дрямин.

По его словам, о Хаджибейской крепости почему-то всегда умалчивают. Очень много говорят об Очакове, о Бендерах, об Измаиле. А ведь взятие Хаджибея имеет очень важное историческое значение не только для Одессы, но и для всей Украины.