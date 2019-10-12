Штайнмайер-Майдан: конец НезалЄжности?

Украина переживает сегодня очередной раскол и мучительный период неопределенности. Разделил всех «Штайнмайер-майдан». В жизни Украины начался период, когда ею играют втемную: правила игры знают лишь посвященные, которые направляют весь процесс, не видимый остальным. И еще большой вопрос: если ли среди «посвященных» В. Зеленский или только те, кто за его спиной направляют события в нужное им русло от имени внешних кураторов Украины из «вашингтонского обкома». Похоже на скоординированные действия Украины и коллективного Запада с целью втянуть Россию в свои игрища с новыми задачами и целями. Зеленский якобы выступает «поборником мира» в Донбассе и четко выполняет последнее наставление президента Трампа – «все уладить с Путиным». Зе якобы согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера», тем самым убирая последнее препятствие для встречи «нормандской четверки».

«Патриоты» и «национально сознательные» – на коне. Им уже четко поставили задачу – «мочить» «Формулу Штайнмайера». И робкие попытки Зеленского установить мир в Донбассе и прекратить братоубийственную войну вызвали очередной всплеск нетерпимости к любым «ворогам Украины», Донбассу и проживающим там «ватникам». Все это однако сопровождается довольно скудным финансированием «спецзаказа». Это вызвано скаредностью главного заказчика нового майдана Порошенко, который рассчитывает малыми силами и средствами вызвать большое недовольство и раскачать ситуацию. Мобилизованы все – и порохоботские СМИ, и неонацистские паблики в соцсетях, и вообще патриотическая ботоферма и мастера троллинга в блого-сфере. Другие получили задание освещать мир на Донбассе и «Формулу Штайнмайера» исключительно как заслугу «Оппоплатформы – За жизнь»: только Медведчук и Бойко вынудили власть подумать о мире. Власть «слуг народа» ни с кем не хочет делиться «славой миротворцев» и потому прессует оппонентов. У них вообще собирались отобрать якобы законно, через суд и по решению Нацсовета по телерадиовещанию лицензии телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «ZiK». Самих владельцев подобных СМИ по старинке решено закошмарить в СБУ. Буквально в конце прошлой недели один из лидеров «ОПЗЖ» Вадим Рабинович стенал публично:

«Члена нашей фракции Тараса Козака, владельца этих телеканалов, вчера вызвали в СБУ и возбудили три уголовных дела за телемост, который попытались сделать с Москвой принадлежащие ему телеканалы. Ему вменяют неосуществленное преступление и финансирование терроризма – больше бредятины и махрового политического преследования я еще не видел. Это позор из позоров!».

Война в центре Европы надоела всем, но только пушки – последний довод королей. Пушки грохочут на Донбассе, ссоря не только Украину с Россией, но и Россию с Европой и со всем Западом, ведомым США. Киев хочет обрести ясность, что ему делать дальше и за что он может получать помощь и поддержку Запада. Или вообще не получать на войну, как было прежде, но тогда знать, что же ему делать в этой ситуации. Если его не сливают. Сообща Берлин и Париж хотят миром в Донбассе попробовать ликвидировать антироссийские санкции и облегчить участь своих экономик, страдающих от разрыва отношений с Россией. Параллельно Берлин и Париж по отдельности опять жаждут померяться силами и возможностями в борьбе за лидерство в ЕС, опираясь на поддержку кто Вашингтона, кто Москвы, а кто и США, и России вместе. Москва хочет урегулирования украинского «гнойника» на своих границах, чтобы тоже попытаться смягчить удар от санкций и наладить отношения с ЕС. Вашингтон же, находясь далеко от театра военно-дипломатических действий, хочет всего: и лидерство в западном мире сохранить, и Европу с Россией и сообща и вместе нагнуть как в геополитическом, так и в геоэкономическом отношениях, т. е. подзаработать и на тех, и на других, оставаясь как бы над схваткой и играя на чужих желаниях в свою пользу. В Украине, которая однозначно является пешкой в этой игре вокруг себя, тоже хотят разыграть карту мира в Донбассе в свою пользу. И поэтому в стране ширится и набирает обороты так называемый «Штайнмайер-майдан», поддержанный как на уровне парамилитарных и незаконных военизированных структур из боевиков-неонацистов и всевозможных радикал-патриотов, так и региональных властей. Как и прогнозировалось, облсоветы Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей выступили против «формулы» и мира в Донбассе по ней. Облсоветы поддержали по стране несколько горсоветов, тоже напичканных неонацистами и патриотами. Но самое противное в том, что центральная власть и окружение Зеленского всячески прогибается под давлением этих «ястребов» войны. Если Зеленского очень уж будут давить остальные нормандцы, склоняя к миру по «Формуле», он всегда может апеллировать к уличным протестам.

На Западе имеется геополитический консенсус насчет мира в Донбассе: дескать, война надоела всем, ее пора прекращать и тем самым возвращать Россию в «семью цивилизованных народов». Киев с его амбициями и планами на «величие» попросту сдают, чтобы Москва вернулась и к Вашингтону, и Брюсселю, т. е., в первую очередь, к Парижу и Берлину, чтобы оторвать от всестороннего сближения с Китаем и превратить и Россию в еще один рычаг давления на Пекин в обмен на «мир в Украине», которую сдают Москве, на отмену санкций, на совместное управление миром без Китая. Запад – мастер лепить геополитические заманухи. Цель та же – оторвать от Китая, но не мирно, путем переговоров о мире в Донбассе, а обманом, новыми обвинениями и новым давлением, т. е. мирными обещаниями затянуть и заманить в Париж на встречу с «нормандцами», а там предложить не «Минские соглашения-2» и не «Формулы», а ревизию мира, чтобы опять выставить именно Россию, которая откажется сдавать Донбасс на растерзание Украине, монстром и противником мира, чтобы под эту сурдинку опять оказать на нее политическое и экономическое давление с новыми санкциями и ограничениями. Например, торможением достройки «Северного потока-2» из-за введения американских санкций против всех западных участников этого проекта. Зеленским, заманивающим Россию к «нормандцам» в Париж, втемную играет только Трамп, который хочет договориться с Москвой и за счет Украины, и за счет Европы и за их спиной, их же использовав. Китай сейчас главный «враг» для Трампа и США, а не для Макрона или Меркель. Вот Трамп и хочет в Париже получить в союзники не «нормандцев», а президента России, слив и Украину, и ЕС. Не зря же Трамп, несмотря на предстоящую «нормандскую встречу», сам в ней участвовать отказывается, а против Евросоюза затевает «пармезано-винные» пошлинные войны, очень похожие на торговые войны США с Китаем. И при Зеленском в геополитических игрищах продолжает играет свою роль, увы и ах, очень неприглядную. Украина по-прежнему останется потерявшим суверенитет объектом, а не субъектом мировой политики. Она реально независима – от нее ничего не зависит. И, в принципе, она мало кому уже нужна сильной и самостоятельной. Ею и Европа и, тем более, США пользуются и в любой момент могут выбросить.