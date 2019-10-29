Вступил в силу закон о штрафах для депутатов-прогульщиков

В среду, 30 октября вступил в силу законопроект №1035-2 о лишении народных депутатов выплат из-за прогулов заседаний Верховной Рады Украины.

Ранее закон был опубликован в парламентской газете «Голос Украины», передает «Хвиля».

Отметим, закон в Украине вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 числа следующего месяца после опубликования.

Теперь парламентарии не будут безнаказанно заниматься бизнесом или личными делами вместо законодательной деятельности в Верховной Раде. Новый закон предусматривает, что в случае, если депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии парламента без уважительных причин не принимает участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения таких расходов нардепам будет осуществляться по распоряжению председателя Верховной Рады, которое выдается на основании решения регламентного комитета, и будет приниматься согласно сведениям по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Верховной Рады.

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко ранее пояснил, что за пропуски заседаний Рады без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, но зарплату оставят. По словам нардепа, средства на депутатские полномочия — немалые, эта сумма даже больше депутатской заработной платы.

Напомним, 18 октября законопроект одобрил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, а президент Владимир Зеленский подписал документ 25 октября. Верховная Рада приняла данный закон во втором чтении 16 октября, за него проголосовали 265 народных избранников при минимально необходимых 226 голосов. А за основу парламент одобрил его 12 сентября.