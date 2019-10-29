Россия начала масштабные военные учения с атомными подводными лодками

Россия начала крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения с атомными подводными лодками в Северной Атлантике. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на норвежское издание NRK.
Разведка Норвегии уставила, что в этой операции участвуют 10 российских подводных лодок, 8 из них - атомные
Сообщается, что лодки постараются максимально далеко уплыть в западную часть Атлантического океана так, чтобы их не обнаружили. Операция будет длится два месяца.
Напомним, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение России ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.
Ранее подразделение внешней разведки Норвегии заявило, что сигналы глобальной навигационной системы GPS вновь подвергались глушению с российской стороны. Норвежская разведка сообщила, что сигналы GPS подвергались подавлению на приграничных с Россией норвежских областях.