Россия начала масштабные военные учения с атомными подводными лодками

Россия начала крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения с атомными подводными лодками в Северной Атлантике. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на норвежское издание NRK.

Разведка Норвегии уставила, что в этой операции участвуют 10 российских подводных лодок, 8 из них - атомные

Это крупнейшая российская операция с подводными лодками с начала 1990-х годов и времен "холодной войны". Это операция, чтобы показать свою военную силу,

- говорится в сообщении.

Сообщается, что лодки постараются максимально далеко уплыть в западную часть Атлантического океана так, чтобы их не обнаружили. Операция будет длится два месяца.

Служба разведки сообщает, что целью России является показать, что она способна угрожать восточному побережью США, попадая глубже в Атлантику,

- пишет издание.

Напомним, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение России ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.

Ранее подразделение внешней разведки Норвегии заявило, что сигналы глобальной навигационной системы GPS вновь подвергались глушению с российской стороны. Норвежская разведка сообщила, что сигналы GPS подвергались подавлению на приграничных с Россией норвежских областях.