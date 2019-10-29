 
Информация к новости
  • Просмотров: 157
  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

«Теплоснабжению Одессы» выделили еще 75 тысяч гривен

Категория: Новости

«Теплоснабжению Одессы» выделили еще 75 тысяч гривен

Коммунальному предприятию «Теплоснабжение Одессы» выделена очередная дотация – 75 тыс. грн. Решение принято сегодня на сессии городского совета

, передает корреспондент агентства «Вiкна-Одеса».

Средства предназначены «для компенсации расходов по погашению задолженности, связанной с предоставлением населению и другим группам потребителей услуг по централизованному отоплению и услуг по поставке тепловой энергии».

Также на сессии прозвучала информация о том, что выделено 5 млн. грн. на разработку технического задания для создания схемы развития городского теплоснабжения. Стоимость разработки самой схемы составит порядка 20 млн. грн.

Руководитель КП Александр Михайлов сообщил, что схема будет разрабатываться два месяца. Выбор компании-разработчика – тендерная процедура. Объявление конкурса задержалось, поскольку ряд международных организаций выразили желание поучаствовать в создании документа – на условиях безвозвратной технической поддержки. Переговоры отсрочили проведение тендера, но в ближайшее время он будет объявлен.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать