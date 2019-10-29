Зеленский назвал три главных этапа для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на форуме Единства в Мариуполе назвал три главных этапа для окончания войны. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает, на пути к успешного окончания войны и господства мира надо пройти три главных этапа, неотъемлемых и последовательных", - сказал Зеленский.

По словам президента, первый этап – это завершение горячей стадии и прекращение огня. Второй неотъемлемых этап – это примирение людей и поиск консенсуса, и сверхважную роль в этих вопросах играет "медиа", так как одно неправильное заявление может перечеркнуть все и восстановить горячую стадию конфликта.

Также президент подчеркнул, что третий этап – это безопасная реинтеграция.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский находится в Мариуполе, где вчера вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком принял участие в инвестиционном форуме.