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  • Дата: Вчера, 13:30
Вчера, 13:30

Зеленский назвал три главных этапа для окончания войны

Категория: Новости / Политика

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на форуме Единства в Мариуполе назвал три главных этапа для окончания войны. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает, на пути к успешного окончания войны и господства мира надо пройти три главных этапа, неотъемлемых и последовательных", - сказал Зеленский.

По словам президента, первый этап – это завершение горячей стадии и прекращение огня. Второй неотъемлемых этап – это примирение людей и поиск консенсуса, и сверхважную роль в этих вопросах играет "медиа", так как одно неправильное заявление может перечеркнуть все и восстановить горячую стадию конфликта.

Также президент подчеркнул, что третий этап – это безопасная реинтеграция.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский находится в Мариуполе, где вчера вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком принял участие в инвестиционном форуме.



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