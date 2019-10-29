Под Киевом мать выбросила младенца в окно

В Белой Церкви мать выбросила новорожденную дочь из окна седьмого этажа. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в среду, 30 октября.

Тело ребенка возле дома нашла местная жительница и сообщила об этом копам. Шея девочки была обвита пуповиной, а рядом были остатки плаценты. Матерью ребенка оказалась 20-летняя девушка. Полицейским она объяснила, что девочку родила накануне. В шоковом состоянии мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры.

Отметим, что у девушки есть еще один ребенок - маленькая дочь. Сейчас женщина находится в больнице. Теперь ей грозит до пяти лет лишение свободы.