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  • Дата: Вчера, 14:00
Вчера, 14:00

Под Киевом мать выбросила младенца в окно

Категория: Новости / Происшествия

Под Киевом мать выбросила младенца в окно

В Белой Церкви мать выбросила новорожденную дочь из окна седьмого этажа. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в среду, 30 октября.

Тело ребенка возле дома нашла местная жительница и сообщила об этом копам. Шея девочки была обвита пуповиной, а рядом были остатки плаценты. Матерью ребенка оказалась 20-летняя девушка. Полицейским она объяснила, что девочку родила накануне. В шоковом состоянии мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры.

Отметим, что у девушки есть еще один ребенок - маленькая дочь. Сейчас женщина находится в больнице. Теперь ей грозит до пяти лет лишение свободы.


Источник: Корреспондент.net



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