Директор "Одесгорэлектротранса" возглавит департамент городского хозяйства

Нынешний руководитель КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман назначен директором департамента городского хозяйства Одесского горсовета. Об этом 30 октября в ходе сессии горсовета сообщил мэр Геннадий Труханов.

По его словам, КП стало передовым после того, как его возглавил Д.Жеман.

"Этот человек – успешный менеджер, который показал на деле, насколько можно, в тех условиях, в которых мы сегодня работаем, и при этом бюджете сделать предприятие успешным. И самое главное, что это видят люди. Решение принято, и Дмитрий Александрович приступает к работе", – сказал мэр.

И попросил Д.Жемана разобраться в тарифах на тепло.

"Что я вас попрошу сделать и с чего нужно начать – задача непростая, но откладывать нельзя. Нужно ответить мне и одесситам на вопрос о повышенных тарифах. К сожалению, при этом, никаких улучшений люди не почувствовали – лишь уменьшение семейного бюджета. Этот вопрос не терпит отлагательств", – подчеркнул городской голова.

Д.Жеман ответил, что ему хватит трех недель, чтобы разобраться в этом вопросе.

Также мэр дал будущему руководителю департамента карт-бланш в плане пересмотра существующих кадров.