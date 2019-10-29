 
Информация к новости
  • Просмотров: 160
  • Дата: Вчера, 15:30
Вчера, 15:30

Посол Израиля объяснил закрытие дипмиссий по всему миру

Категория: Новости / Политика

Посол Израиля объяснил закрытие дипмиссий по всему миру

Дипломатические миссии Израиля временно закрылись по всему миру из-за отказа в их финансировании. Об этом в Facebook сообщил посол Израиля в Украине Йоэль Лион.

По его словам, посольства Израиля по всему миру закрылись, "поскольку нам было отказано в базовом финансовом обосновании, которое служило для надлежащего выполнения нашей работы".

"Израильская дипломатия является важным аспектом нашей национальной безопасности, мы являемся преданными государственными служащими и надеемся, что этот кризис будет немедленно решен", - отметил Лион.

 

Напомним, сегодня стало известно, что Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине. Дипломатическое представительство не будет предоставлять консульские услуги, кроме того, на территорию посольства ли консульства запрещен въезд.

Приостановка работы дипломатической миссий связана с масштабной забастовкой всех посольств и консульств Израиля. Забастовка объявлена из-за решения Министерства финансов Израиля о сокращении средств на поддержание работы МИДа и зарубежных представительств.


Источник: РБК Украина



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать