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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Рада ликвидировала двойное налогообложение с Кипром

Категория: Новости / Экономика и финансы

Рада ликвидировала двойное налогообложение с Кипром

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона 0003 о ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы был разработан, поскольку в процессе переговоров с кипрской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

От принятия этого закона зависит вступления в силу Протокола и, соответственно, внесение изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.



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