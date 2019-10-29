Делегация НАТО начала визит в Украину

Североатлантический совет НАТО, включающий представителей всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, в среду, 30 октября, начинает двухдневный визит в Украину, во время которого посетит Одессу и Киев.

Об этом пишет Корреспондент.

Визит начнется в Одессе, где Столтенберг и послы НАТО посетят вторую постоянную противоминную группу НАТО - SNMCMG2, четыре корабля которой вчера зашли в одесский порт в рамках патрулирования в Черном море.

Генеральный секретарь также выступит перед курсантами Морской академии в Одессе.

Завтра, 31 октября, в Киеве генсек НАТО будет председательствовать на заседании Комиссии Украина - НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с обращением к Верховной Раде.

Североатлантический совет встретится со спикером парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Кроме того, заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ и послы НАТО также проведут встречу со спикером и руководителями парламентских фракций.