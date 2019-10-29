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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Рада запретила рубку леса на склонах Карпат

Категория: Новости / Экономика и финансы

Рада запретила рубку леса на склонах Карпат

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)».

Соответствующий законопроект № 0873 поддержал 301 народный депутат при минимально необходимых 226-ти, сообщает Укринформ.

Закон совершенствует меры по охране елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями.

Закон в целом вносит изменения в законы «О природно-заповедном фонде Украины» и «О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в елово-буковых лесах Карпатского региона».

Этими изменениями, в частности, запрещается проведение рубок главного пользования в хозяйственной зоне национальных природных парков, в заказниках, проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона; определяется содержание терминов «елово-буковые древостои», «сплошные рубки», «рубки формирования и оздоровления лесов».


Источник: capital.ua



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