Дания разрешила строительство "Северного потока-2"

Правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе. Об этом говорится в релизе Датского энергетического агентства.

Сообщается, что Дания предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

"Разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе и в соответствии с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены", - говорится в сообщении.