 
Информация к новости
  • Просмотров: 142
  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Категория: Новости / История и общество

Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

Соответствующее постановление №2175 поддержали 267 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Член Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин отметил, что с представлением о переименовании Переяслав-Хмельницкого в комитет обратился Киевский областной совет.

Читайте также: Комитет рекомендует Раде переименовать Переяслав-Хмельницкий

Он также уточнил, что это переименование инициировано Переяслав-Хмельницким городским советом с целью возвращения городу исторического названия, которое поддержано территориальной громадой на общественных слушаниях.


Источник: Укринформ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать