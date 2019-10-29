Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

Соответствующее постановление №2175 поддержали 267 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Член Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин отметил, что с представлением о переименовании Переяслав-Хмельницкого в комитет обратился Киевский областной совет.

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Он также уточнил, что это переименование инициировано Переяслав-Хмельницким городским советом с целью возвращения городу исторического названия, которое поддержано территориальной громадой на общественных слушаниях.