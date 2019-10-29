Первые предки людей появились в Африке 200 тысяч лет назад - ученые

Первые предки современных людей — Homo Sapiens Sapiens — появились на юге Африки, уверяют австралийские ученые.

Об этом сообщает Nature.

Ученые из сиднейского Института медицинских исследований Гарвана исследовали митохондриальные геномы жителей ряда южноафриканских стран и составили каталог самой ранней известной популяции современного человека (гаплогруппы L0).

Исследователи узнали, что первая материнская линия Homo Sapiens Sapiens появилась к югу от бассейна реки Замбези 200 тыс. лет назад. Спустя примерно 130 тыс. лет они начали распространяться по всей Земле.

Родина всех современных людей включает в себя территорию нынешних Ботсваны, Намибии и Зимбабве.