Китай готовит пилотируемую экспедицию на Луну

Китайские ученые пришли к выводу, что страна сможет отправить людей на Луну в течение ближайших 10 лет.

Заместитель главного конструктора по пилотируемой космической программе Китая Чэнь Шаньгуан на первом китайском совещании по космической науке в городе Сямэнь заявил, что уже разработан предварительный план экспедиции, сообщает «Китайский информационный интернет-центр».

Шаньгуан подчеркнул, что перспективные направления развития пилотируемой космонавтики — это пилотируемая экспедиция к Луне, создание лунной базы для проведения научных исследований, накопление технологий и опыта для освоения глубокого космоса.

По его словам, пилотируемая лунная экспедиция поможет обновить данные относительно формирования и эволюции Луны, более того, в ходе экспедиции космонавты могут установить исследовательские объекты на поверхности Луны для сбора научных данных и образцов.

Ожидается, что космонавты будут проводить мультидисциплинарные исследования в областях физики, химии, астрономии и геологии, а также использовать ресурсы непосредственно на месте в специфичных для Луны условиях, таких как низкая гравитация, слабое магнитное поле и высокий вакуум.

Посадочный модуль и луноход китайского космического зонда «Чанъэ-4» уже возобновили работу на 11-й лунный день на обратной стороне Луны после «сна» в холодную ночь. Yutu-2, луноход космического аппарата, также начал свою работу. Оба находятся в нормальном рабочем состоянии.