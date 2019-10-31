Как отличить грипп от ОРВИ

За довольно безобидной простудой и настоящим гриппом стоят разные патогены, но симптомы часто очень похожи. Между тем для лечения важно отличать неосложненные респираторные инфекции (простуда) от истинного гриппа.

Неосложненная респираторная инфекция начинается примерно через два-восемь дней после заражения и редко длится дольше недели. Больной человек может выделять патогенные микроорганизмы в течение примерно двух-десяти дней, в исключительных случаях, например, при лечении определенными лекарственными средствами (стероидами), даже дольше.

Простуда. Типичными симптомами простуды являются:

– покраснение горла и умеренная боль в горле,

– насморк (который первоначально является водянистым, а через три-четыре дня заметно уплотняется),

– заложенность носа,

– головная боль и боли в теле,

– общая усталость и кашель.

У больных, однако, наблюдается небольшая температура или ее отсутствие, — одно из отличий простуды от гриппа. Даже люди с респираторными заболеваниями, такими как аллергическая астма, обычно не имеют более серьезных симптомов при вирусной простуде, чем люди без этих болезней. В то же время, если при простуде астматики сталкиваются с причинами своего заболевания, они могут проявлять более тяжелые симптомы болезни и быть подверженными приступам астмы.

Чем отличается настоящий грипп? У настоящего гриппа нет специфических единообразных симптомов: проявления гриппа могут быть очень похожи на симптомы неосложненной простуды. Но часто для гриппа типично очень внезапное начало – с разу с резким ухудшением самочувствия и высокой температурой до 39 градусов.

Весь этот комплекс хорошо известен врачам как «симптоматика гриппоподобного заболевания».

У пожилых пациентов грипп часто начинается незаметно. Как правило, симптомы длятся от 7 до 14 дней, при этом возникает общее ощущение слабости и потери аппетита, которые могут сохраняться еще несколько недель. Частота осложнений гриппа у этой группы пациентов выше.

В целом, в отличие от простуды, настоящий грипп может вызывать очень серьезные последствия. В принципе, при заболевании гриппом осложнения могут возникать в любом возрасте, но они в основном затрагивают людей с основными заболеваниями (хронические заболевания сердца, легких или обмена веществ, иммунодефициты и т.д.).

Наиболее опасными осложнениями являются внезапная смерть подростков и молодых людей в течение нескольких часов, а также возникновение пневмонии (первичная гриппозная пневмония), спровоцированной непосредственно вирусами гриппа.

Другими осложнениями гриппа могут быть воспаление мозга (энцефалит) и сердца (миокардит). У детей может развиться инфекция уха (отит).

Способность заражать других у человека с гриппом возникает — в отличие от простуды — незадолго до появления клинических симптомов, а потом, как правило, сохраняется в течение трех-пяти дней. Заболевшие маленькие дети особенно заразны: они распространяют вирусы дольше, чем взрослые.

