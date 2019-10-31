"Джокера" выдвинули на "Оскар" во всех основных категориях

Фильм режиссера Тодда Филлипса по комиксам DC "Джокер", который вышел на первое место проката и стал самым кассовым среди картин с рейтингом R, выдвинули на премию "Оскар" в 16 номинациях, передает 112.ua.
Кинокомпания Warner Bros. надеется на признание во всех основных категориях, включая "Лучшую мужскую роль" для исполнителя главной роли Хоакина Феникса, а именно:
- Лучший фильм года;
- Лучший режиссер (Тодд Филипс);
- Лучший адаптированный сценарий;
- Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс);
- Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро);
- Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой);
- Лучший актерский состав;
- Лучшая операторская работа;
- Лучшая работа художника-постановщика;
- Лучший монтаж;
- Лучший дизайн костюмов;
- Лучший звуковой монтаж;
- Лучшие визуальные эффекты;
- Лучший звук;
- Лучший грим и прически;
- Лучшая музыка.
Студия уже запустила в честь этого кампанию и представила соответствующие постеры.
Ранее американская киноакадемия обнародовала длинный список кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". В лонг-лист, состоящий из картин 93 стран мира, вошел фильм Наримана Алиева "Домой". Кроме того, был представлен длинный список кинопремии "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".
Шортлист премии "Оскар" будет объявлен 16 декабря 2019, а перечень номинантов - 13 января 2020 года. 92-я церемония вручения премии "Оскар" назначена на 9 февраля 2020 года.