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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

"Джокера" выдвинули на "Оскар" во всех основных категориях

Категория: Новости / Культура и искусство

"Джокера" выдвинули на "Оскар" во всех основных категориях

Фильм режиссера Тодда Филлипса по комиксам DC "Джокер", который вышел на первое место проката и стал самым кассовым среди картин с рейтингом R, выдвинули на премию "Оскар" в 16 номинациях, передает 112.ua.

Кинокомпания Warner Bros. надеется на признание во всех основных категориях, включая "Лучшую мужскую роль" для исполнителя главной роли Хоакина Феникса, а именно:

  • Лучший фильм года;
  • Лучший режиссер (Тодд Филипс);
  • Лучший адаптированный сценарий;
  • Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс);
  • Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро);
  • Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой);
  • Лучший актерский состав;
  • Лучшая операторская работа;
  • Лучшая работа художника-постановщика;
  • Лучший монтаж;
  • Лучший дизайн костюмов;
  • Лучший звуковой монтаж;
  • Лучшие визуальные эффекты;
  • Лучший звук;
  • Лучший грим и прически;
  • Лучшая музыка.

Студия уже запустила в честь этого кампанию и представила соответствующие постеры.

"Джокера" выдвинули на "Оскар" во всех основных категориях

 

"Джокера" выдвинули на "Оскар" во всех основных категориях

 

Ранее американская киноакадемия обнародовала длинный список кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". В лонг-лист, состоящий из картин 93 стран мира, вошел фильм Наримана Алиева "Домой". Кроме того, был представлен длинный список кинопремии "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". 

Шортлист премии "Оскар" будет объявлен 16 декабря 2019, а перечень номинантов - 13 января 2020 года. 92-я церемония вручения премии "Оскар" назначена на 9 февраля 2020 года.



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