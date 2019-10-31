"Джокера" выдвинули на "Оскар" во всех основных категориях

Фильм режиссера Тодда Филлипса по комиксам DC "Джокер", который вышел на первое место проката и стал самым кассовым среди картин с рейтингом R, выдвинули на премию "Оскар" в 16 номинациях, передает 112.ua.

Кинокомпания Warner Bros. надеется на признание во всех основных категориях, включая "Лучшую мужскую роль" для исполнителя главной роли Хоакина Феникса, а именно:

Лучший фильм года;

Лучший режиссер (Тодд Филипс);

Лучший адаптированный сценарий;

Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс);

Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро);

Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой);

Лучший актерский состав;

Лучшая операторская работа;

Лучшая работа художника-постановщика;

Лучший монтаж;

Лучший дизайн костюмов;

Лучший звуковой монтаж;

Лучшие визуальные эффекты;

Лучший звук;

Лучший грим и прически;

Лучшая музыка.

Студия уже запустила в честь этого кампанию и представила соответствующие постеры.

Ранее американская киноакадемия обнародовала длинный список кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". В лонг-лист, состоящий из картин 93 стран мира, вошел фильм Наримана Алиева "Домой". Кроме того, был представлен длинный список кинопремии "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".

Шортлист премии "Оскар" будет объявлен 16 декабря 2019, а перечень номинантов - 13 января 2020 года. 92-я церемония вручения премии "Оскар" назначена на 9 февраля 2020 года.