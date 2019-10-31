Порошенко 15 раз не пришел на допросы в ГБР, – Труба

Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что экс-президент, народный депутат Петр Порошенко 15 раз не пришел на допросы в ГБР в производствах, в которых он фигурирует.
Об этом сообщает Радио Свобода, передает НВ.
По словам Трубы, сложность в расследовании этих уголовных производств заключается в том, что у ГБР отсутствуют собственные оперативные разделы, и поэтому они во многих действиях зависимы от многих правоохранительных органов.
Глава ГБР заявил, что Порошенко использует свой статус народного депутата, чтобы не являться на допросы.
Напомним, что 3 октября пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
Ранее агентства Интерфакс-Украина и Українські Новини со ссылкой на собственные источники сообщили, что ГПУ готовит подозрение Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью. Однако в ГПУ эту информацию не подтвердили.