Порошенко 15 раз не пришел на допросы в ГБР, – Труба

Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что экс-президент, народный депутат Петр Порошенко 15 раз не пришел на допросы в ГБР в производствах, в которых он фигурирует.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает НВ.

Есть 13 производств. Но я хочу уточнить, не против Петра Порошенко. Это уголовные производства, где фигурирует, участником является или, возможно, будет участником экс-президент Петр Порошенко. Эти производства находятся на разных этапах и на разных стадиях,

— сказал он.

По словам Трубы, сложность в расследовании этих уголовных производств заключается в том, что у ГБР отсутствуют собственные оперативные разделы, и поэтому они во многих действиях зависимы от многих правоохранительных органов.

Касательно статуса — на этом этапе Петр Порошенко является участником производства, как и многие другие объекты, а именно он является свидетелем. В этих уголовных производствах он неоднократно вызывался и вызывается в качестве свидетеля. 15 раз экс-президент Порошенко не явился на допросы,

— сказал Труба.

Глава ГБР заявил, что Порошенко использует свой статус народного депутата, чтобы не являться на допросы.

Мы не можем применить принудительный привод, но это до января 2020 года. У нас подозрения еще не подготовлены и нет, но в трех уголовных производствах мы идем к этому,

— сказал Труба, не уточнив о каких именно производства идет.

Напомним, что 3 октября пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Ранее агентства Интерфакс-Украина и Українські Новини со ссылкой на собственные источники сообщили, что ГПУ готовит подозрение Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью. Однако в ГПУ эту информацию не подтвердили.