ЮНЕСКО включила Одессу в сеть творческих городов

По случаю Всемирного дня городов (31 октября) 66 новых членов присоединятся к сети творческих городов ЮНЕСКО, среди них и Одесса. С учетом новых членов, в настоящее время Сеть насчитывает в общей сложности 246 городов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЮНЕСКО.

Сеть объединяет города, в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература, медиа-искусство или гастрономия.

В сообщении ЮНЕСКО указано, что Одесса будет развивать направление литературы.

Творческие города ЮНЕСКО стремятся поставить творческие и культурные отрасли в основу своих планов развития и обмениваться передовым опытом.

31 октября ЮНЕСКО и представители 24 городов мира празднуют Всемирный день городов. По этому случаю ЮНЕСКО мобилизует свои различные городские сети, чья деятельность сосредоточена не только на вопросах культуры, но также на вопросах доступа, интеграции, просвещения по вопросам глобальной гражданственности, защиты прав человека, развития экономики и обеспечения занятости населения, предотвращения изменения климата и устойчивого развития городов. В рамках празднования будут организованы "городские диалоги", призванные продемонстрировать достижения выдающихся городов, которые сделали ставку на инновации и коллективный разум в построении своего будущего.

Ранее, в августе 2019 г. директор Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова сообщила, что Одесса подала заявку на получение статуса «Литературный город ЮНЕСКО», передает Трасса Е-95.

У ЮНЕСКО есть материальное и нематериальное наследие. Наш департамент выбрал категорию нематериальное наследие и решил подать заявку в категории «Литература». Каждый город имеет право подаваться в нескольких номинациях, но не более трех. Нашу идею поддержал мэр города Геннадий Труханов, и мы решили подать заявку, поскольку уверены, что Одесса — действительно уникальный город, и мы имеем очень большой потенциал с точки зрения развития литературы, музыки, изобразительного искусства. Одесса – это удивительное место, которое рождает талантливых людей,

— подчеркнула Татьяна Маркова.

Она добавила, что совместно с командой книжного фестиваля «Зеленая волна» сотрудники департамента подготовили очень большой и увесистый проект на английском языке. Эти материалы были направлены в МИД, а также залиты на сайт ЮНЕСКО 25 июня.

По словам Татьяны Марковой, получение статуса «Литературный город ЮНЕСКО» — очень престижно, потому что город попадает в команду, которая разрабатывает мировую стратегию развития культурологических процессов.