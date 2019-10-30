Больничный можно будет закрыть удалённо, - Дубилет

Министр Кабинета министром Дмитрий Дубилет заявил, что закрыть больничный лист можно будет удаленно, без похода в поликлинику. Об этом он рассказал в интервью изданию "Экономическая правда", сообщает Информ-UA.

Речь идёт о том, что министры работают над переводом этих документов из бумажной в электронную форму.

При этом, по словам чиновника, полностью перевод больничных листов в электронную форму осуществить не получится. По крайней мере в ближайшее время.

Полностью перевести их (больничные листы) в электронную форму пока не получится, но мы сможем сделать электронный учет больничных и за счет этого избавимся от их подделок. Из-за подделок работодатели и государство тратят лишние деньги на выплаты,

- сообщил Дубилет.

Вместе с этим, сам учёт больничных листов в электронной форме сделать можно будет довольно оперативно. Это не только упростит жизнь украинским работникам, но и снизит уровень коррупции в этой сфере, ведь возможность подделки этих документов будет практически равна нулю.

Обсуждения по поводу так называемой диджитализации медицинских документов у чиновников возникли из-за того, что в свете подделок больничных листов, что предприятия, что государство тратит много лишних денег. Именно поэтому в нашей стране должен быть создан специальный реестр больничных листов в электронном виде. Так он будет доступен всем украинским гражданам.

Кроме этого, неким приятным бонусом для жителей нашей страны станет то, что для закрытия больничного им уже не потребуется снова стоять в очереди к врачу. Для этого будет достаточно одного звонка, во время которого больной сможет уведомить о своём самочувствии врача и таким образом больничный будет закрыт.

Приятный бонус для украинцев будет заключаться в том, что закрыть больничный можно будет удаленно, к врачу для этого не надо будет идти. Ты сможешь позвонить врачу и сказать: "Я выздоровел, закрывайте, я хочу на работу",

- подчеркнул Дубилет.

При этом становится не понятным тот факт, когда сам больной может выздороветь не до конца и лечение ему ещё будет необходимо.

Как сложится ситуация в таком случае, дабы не возникли столь неприятные последствия, как рецидив заболевания и просто ухудшение самочувствия - пока неизвестно. Но в любом случае ответственность при этом понесёт врач, который лечил, а соответственно и закрыл больничный. Об этом чиновники не говорят.

Стоит отметить, что перевод больничных листов в электронную форму ранее анонсировала экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.