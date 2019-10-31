«Украэрорух» требует снести высотку на Таирова

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины судится с одесскими застройщиками и чиновниками с целью обязать их отменить разрешение на строительство ЖК «Горизонт», что на улице Костанди, 104 и снести уже построенное здание.



В «Украэрорухе» утверждают, что 24-этажное здание, которое уже фактически построила здесь строительная компания «Будова», мешает полётам, так как находится в коридоре взлёта и посадки Одесского аэропорта. В «Украэрорухе» утверждают, что городской департамент архитектуры и градостроительства вообще не мог выдавать градостроительные условия и ограничения на строительство здания такой высоты, а городской ГАСК не имел права предоставлять застройщикам декларацию на проведение строительных работ.

Соответствующее дело находится в рассмотрении Одесского окружного административного суда, передает «Таймер» В «Украэрорухе» утверждают, что 24-этажное здание, которое уже фактически построила здесь строительная компания «Будова», мешает полётам, так как находится в коридоре взлёта и посадки Одесского аэропорта. В «Украэрорухе» утверждают, что городской департамент архитектуры и градостроительства вообще не мог выдавать градостроительные условия и ограничения на строительство здания такой высоты, а городской ГАСК не имел права предоставлять застройщикам декларацию на проведение строительных работ. Госпредприятие просит суд признать данные документы незаконными и отменить их, а также обязать «Будову» снести здание и вернуть участок в его первоначальный вид.



ЖК «Горизонт» должен был быть сдан в эксплуатацию до конца сентября 2019 года. Согласно информации на официальном сайте жилого комплекса, в настоящий проект находится на этапе организации благоустройства территории. Госпредприятие просит суд признать данные документы незаконными и отменить их, а также обязать «Будову» снести здание и вернуть участок в его первоначальный вид.ЖК «Горизонт» должен был быть сдан в эксплуатацию до конца сентября 2019 года. Согласно информации на официальном сайте жилого комплекса, в настоящий проект находится на этапе организации благоустройства территории.