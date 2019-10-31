С 22 ноября Twitter вводит запрет на политическую рекламу

На платформе микроблогов Twitter больше не будет политической рекламы. Глобальный запрет начнет действовать с 22 ноября 2019 года, заявил основатель и глава Twitter Джек Дорси, сообщает Delo.ua.

Мы решили прекратить всю политическую рекламу в Twitter во всем мире. Мы считаем, что охват политического сообщения следует заслужить, а не купить,

— подчеркнул он.

Это означает, что политики по-прежнему смогут писать свои твиты, но не смогут заниматься их продвижением.

Мотивацию такого решения Дорси объяснил тем, что люди должны сами решать, хотят они подписаться на того или иного политика или нет, делать им ретвит или нет. А платное продвижение не предусматривает такого свободного решения. Он убежден, что не стоит, чтобы к такому решению были причастны деньги или механизмы таргетинга.

Мы хорошо понимаем, что мы являемся небольшой частью значительно большой экосистемы политической рекламы. Некоторые могут утверждать, что наши действия сегодня могут способствовать действующим лицам при власти. Но мы были свидетелями того, что многие движения в соцсетях достигают массовых масштабов и без всякой политической рекламы. Я верю, что это будет только расти,

— добавил Дорси.

Кроме того, нам нужно более дальновидное регулирование политической рекламы (это очень трудно сделать). Требование к прозрачности объявлений — это прогресс, но этого недостаточно. Интернет предоставляет совершенно новые возможности, и регуляторы, которые должны позаботиться о том, чтобы обеспечить равные условия,

— подытожил он.

Напомним, что ранее социальная сеть Twitter запретила рекламу от новостных медиакомпаний, подконтрольных государствам, мотивируя свое решение желанием "сохранить и защитить открытый и здоровый диалог" в сети.