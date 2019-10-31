Памяти экипажа канонерской лодки «Донец»

Октябрь 1914 года. Шёл четвёртый месяц Первой мировой войны. Одесса, на первый взгляд, продолжала жить своей размеренной жизнью, но теперь внимание горожан было приковано к известиям с фронтов.

Кроме острой и тяжелой ситуации в Галиции, серьезное волнение среди мирного населения начинала вызывать ситуация на море. Изначально нейтральная Турция под воздействием Германии превращалась в противника, уже не раз испытывающего своё счастье в столкновениях с русским флотом.

Воюющие под турецким флагом мощные германские крейсеры «Гебен» и «Бреслау», в сочетании с назначением Вильгельма Сушона командующим ВМС Османской империи и закрытием в сентябре 1914 г. прохода через Дарданеллы для всех транспортов, однозначно меняли баланс сил на Чёрном море.

К сожалению, этим обоснованным опасениям горожан суждено было уже в скором времени сбыться.

29 октября (16.10 по старому стилю) 1914 года германо-турецкие морские силы внезапно напали на базы и порты Черноморского побережья Российской империи – Севастополь, Феодосию, Одессу и Новороссийск, потопив несколько кораблей, транспортов и вспомогательных судов, причинив значительные повреждения портовым сооружениям, военным объектам и промышленным предприятиям. И несмотря на то, что главный удар был сконцентрирован на основные базы флота Крымского полуострова, на долю Одессы опять выпали тяжелые испытания.

Уже знакомая с огнём орудий англо-французской эскадры Одесса спустя 60 лет снова содрогнулась от взрывов.

29 октября, в начале 4-го часа ночи спокойствие города было нарушено мощными взрывами в порту. Вихрь Первой мировой войны ворвался в город двумя германо-турецкими миноносцами «Муавент»( MUAVENT-IMILLIAYE) и «Гайрет» (GAYRET-IVATANIYE), совершившими наглое и предательское нападение на спящий город.

Вот как описывается это событие в газете «Одесские новости» №9505 от 30.10.1914 г.:

...В 3 часа ночи к нашему рейду стали приближаться два неизвестных судна, имевших полное освещение и украшенных русским флагом. Приблизившись к стоявшей в порту канонерской лодке «Донец», один из миноносцев пустил три мины, из которых одна попала в котельное отделение «Донца». Прежде чем на канонерке успели принять меры для достойной встречи неприятеля, «Донец» стал погружаться под воду.

Исходя из архивных данных, видно, что опознание миноносцев противника произошло лишь в момент, когда они уже вошли в Одесскую гавань и проходили траверз «Донца». Немаловажным является то, что эта спецоперация германо-турецких сил была не только тщательно спланирована, но противник к тому же обладал исчерпывающими знаниями об устройстве Одесского порта и кораблях, находящихся у причалов. Едва вахтенный начальник «Донца» послал предупредить о нападении командира и сам бросился к левому 152 мм орудию, как «Гайрет» выпустил по «Донцу» с расстояния не более 80 м торпеду, которая взорвалась в носовом котельном отделении, образовав пробоину около 1 кв. м с сильным разрывом прилегающих листов обшивки.

Взрыв произошел в 03.25. Канонерская лодка быстро осела носом и, накренившись на левый борт, стала погружаться настолько быстро, что личный состав уже лишен был возможности оказать какое-либо сопротивление. К счастью, большая часть экипажа «Донца» находилась в эти дни на берегу, но 30 из тех, кто был в эту роковую ночь на борту, уже не суждено было вернуться живыми, став одними из первых жертв Первой мировой войны на Черном море среди моряков Российского императорского флота. 12 членов экипажа были тяжело ранены.

Как только взрыв был услышан и послышались крики о помощи, со стоящей неподалёку канонерской лодки «Кубанец» и минного заградителя «Бештау» к «Донцу» были направлены шлюпки для спасения людей. Между тем вражеские миноносцы, погасив огни, прошли средним ходом дальше в глубь гавани. Не дойдя несколько десятков метров до канонерки «Кубанец», второй из миноносцев, «Муавент», был готов открыть по ней огонь, но в этот момент портовой катер № 2 совершил своеобразный таран вражеского миноносца. Это происшествие по-разному трактуется историками современности. Например, краевед С.Габис, работавший над деталями произошедшего той ночью, особо выделяет героизм одесских портовиков, бывших в составе экипажа катера № 2. По всей видимости, столкновение произошло под острым углом и корабли разошлись без пробоин. Однако на миноносце началась паника и в результате командир миноносца «Муавент» Фирле принимает решение изменить курс, успев, однако нанести урон храброму экипажу катера.

С турецкого эсминца было брошено несколько ручных гранат, одна из них разорвалась на палубе, убив матроса Г. Пивня, ранив старшину Тимошенко и повредив ходовую рубку. Капитан катера повел поврежденное судно к молу, оставив там погибшего и раненых, продолжил спасать людей с «Донца». Как бы там ни было, с уверенностью можно сказать, что благодаря этим действиям портового катера моряки русской канонерской лодки «Кубанец» получили возможность подготовиться к отражению турецкой атаки.

«Муавент» же, обогнув группу парусных судов, быстро вышел через остовые ворота в Нефтяную гавань, где стал обстреливать стоящие там суда и портовые сооружения. В это время «Гайрет», пройдя до середины гавани, по-видимому не мог сразу ориентироваться в расположении судов и потому первоначально огня не открывал. Только подойдя к Военному молу, он остановился и, открыв прожектор, стал освещать им пространство вдоль брекватера, видимо, отыскивая «Бештау», на борту которого находилось изрядное количество боеприпасов. Убедившись, что он прошел дальше места стоянки «Бештау», миноносец медленно развернулся почти на траверзе «Кубанца» и, подойдя вплотную к заградителю, открыл по нему огонь, временами освещая прожектором. Всего им было выпущено 10–12 снарядов, которыми на «Бештау» было убито двое и ранено трое человек. Опасаясь обнаружить себя, командир «Бештау» В. Погорельский огня не открывал в надежде, что противник примет минный заградитель за коммерческий пароход и прекратит обстрел, так как всякий попавший в трюмы снаряд мог вызвать взрыв мин и нанёс бы катастрофический урон всему городу. По-видимому, молчание «Бештау» сыграло свою роль, так как «Гайрет», отойдя вскоре задним ходом на середину гавани, развернулся носом к западному выходу и, утопив двумя выстрелами баржу с углем, вышел из гавани. В дальнейшем, прикрывшись брекватером, этот миноносец некоторое время обстреливал порт и вскоре после открытия «Кубанцем» огня скрылся в море.

Что касается второго миноносца, то закончив обстрел Нефтяной гавани, он около 4.10 снова вернулся и здесь, проходя с внешней стороны вдоль брекватера, попал под огонь «Кубанца», причем были замечены два попадания. Однако ввиду того, что часть брекватера закрывали стоящие у него суда, «Кубанец» мог стрелять только в открытые промежутки между ними и успел выпустить самое незначительное количество снарядов. После второго попадания на миноносце потухло электричество и послышались крики. Продолжая на ходу обстреливать порт, миноносец этот также скоро скрылся во мгле. Это было около 4.45.



Материалы, опубликованные в газете «Одесский листок» от 30 (17-го по стар. стилю) октября свидетельствуют, что атака турецких кораблей привела к повреждению пароходов «Витязь», «Вампоа», «Граф Платов», а также французского парохода «Португаль», где погибли два человека (горничная Массолини и хлебопёк Шовен). Были разрушены ряд портовых построек, среди которых пострадал пакгауз пароходства Шавалды, а также нефтехранилище, которое чудом не охватил пожар.

Вся эта операция в целом, имевшая целью нанести внезапным ударом материальный ущерб противнику, а главным образом, произвести моральное впечатление, не удалась в полной мере. Как и 60 лет назад, когда маленькая батарея прапорщика Щёголева противостояла целой эскадре, теперь военные моряки вместе с портовиками дали достойный отпор двум коварным миноносцам, решившим застать защитников города врасплох.

Что же касается самой канонерки «Донец», то уже вскоре начались работы по её подъему. Спустя 21 день корабль был поднят с десятиметровой глубины.

К весне 1915 года восстановительные работы и модернизации на канонерской лодке были закончены. После этого «Донец» в конце 1915 года вошел в состав Батумского отряда. 5 февраля 1916 года в составе отряда принимал участие в бомбардировке позиций турецких войск в устье реки Архаве. В том числе и огнем с «Донца» было подавлено две береговые батареи. 15 февраля 1916 года в 7 часов утра «Донец» вместе с «Кубанцем» и миноносцем «Стремительный» вышли из Батуми в направлении устья реки Абу-Вице. Около 10 утра лодка открыла огонь по склону ближайшей горы, изрытой турецкими окопами. К 17 часам стрельбу прекратили и пошли обратно в Батуми. 18 мая 1916 года «Донец» принимал участие в поддержке десанта в Ризе.

12 августа 1916 года «Донец» снова находился в Одессе. 13 августа отряд, в состав которого входила лодка, вышел из порта и направился в устье Дуная для поддержки войск. 14 августа корабли прибыли в Рени и оттуда направились в Туртукай. 26 августа началась эвакуация из Силистрии, и 27 августа, после ухода населения и вывоза всего ценного, корабли обстреляли город и ближние к нему подступы. Вплоть до начала октября канонерские лодки продолжали работать по береговым целям с корректировкой с берега по телефону. Это была очень действенная помощь. К концу сентября фронт удалось стабилизировать.

Весной 1917 года «Донец» продолжал нести службу близ Тульчи. Но к ноябрю лодка уже перебазировалась в Измаил. 18 января 1918 года при перестрелке с румынскими батареями «Донец» получил три попадания 75 мм снарядов выше ватерлинии. Эти попадания серьезных повреждений не принесли. С 21 по 24 января 1918 года лодка участвовала в поддержке обороны Измаила, но ее эффективность была низкой, т. к. корректировки с берега не было. Боевые действия с участием корабля продолжались до февраля, когда лодка с двумя однотипными кораблями «Кубанец» и «Торец» ушли в Одессу.

В марте 1918 года «Донец» попал в руки к немцам. Но вскоре был передан вместе с «Кубанцем» Украинской державе гетмана П. Скоропадского.

В ноябре 1918 года лодка перешла в руки к белогвардейским войскам, а в декабре 1918-го она уже была у англо-французских интервентов. С апреля 1919 года «Донец» входил в состав Морских сил Юга России. Но все эти переходы из рук в руки почти никак не затронули физически «Донец», т. к. он стоял в Одессе с неисправными машинами. К декабрю 1918 года на нем не осталось ни одного человека из членов экипажа. И он продолжил стоять в порту и ржаветь. 3 апреля 1919 года французы вывели из порта и отбуксировали к Тендровской косе все корабли, что еще оставались на плаву, но не могли перемещаться самостоятельно, среди них был и «Донец». Там эти корабли были просто брошены. В конце апреля во время шторма «Донец» сорвало с якорей и бросило на остов потопленного броненосца «Чесма». Хотя повреждения, полученные лодкой, были незначительными, но из-за того что на ней не было ни души, она в скором времени затонула.

28 ноября 1921 года канонерская лодка «Донец» была поднята со дна «Госсудподъемом». После этого корабль отбуксировали в Севастополь, где он и простоял в резерве до 1928 года. Комиссия признала восстановление лодки нецелесообразным и ее сдали на слом в Комгосфонд. Вскоре «Донец» был разобран на металл.



Погибшие во время ночного обстрела моряки из состава экипажа канонерской лодки «Донец» нашли своё упокоение в братском захоронении на территории 2-го Христианского кладбища. В 2007 году по инициативе ветеранов-подводников мемориал был отреставрирован и сегодня являет собой напоминание о тех днях Великой войны.