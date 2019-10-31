Генсек НАТО выступил в Раде

В четверг, 31 октября, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в Верховной Раде.
Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает Украину и призывает РФ прекратить поддерживать боевиков на Донбассе. По его словам, Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма, сообщает издание "Телеграф".
При этом он отметил, что путь к членству непрост. По его словам, странам, стремящимся в НАТО, нужно делать усилия и "проводить существенные реформы".
Также он напомнил, что через трастовые фонды удалось направить около 40 млн евро на оказание поддержки Украины в военной сфере.
Кроме того, к примеру, по словам генсека, "советники НАТО ежедневно оказывают помощь в процессе реформ".
Столтенберг заверил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и никогда не признает нелегальную аннексию Крыма со стороны России, осуждает агрессивные действия России в Черноморском регионе.
Столтенберг напомнил, что выступает перед украинскими депутатами уже во второй раз (впервые два года назад) и в своем выступлении снова процитировал строки Тараса Шевченко.
Отметим, что перед выступлением в Верховной Раде Столтенберг провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время нее украинский президент заявил, что эффективные реформы являются залогом членства Украины в НАТО и украинская власть стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.
Напомним, по приглашению украинской власти Североатлантический совет НАТО прибыл с визитом в Украину 30 октября. Визит начался в Одессе. Сегодня Генеральный секретарь НАТО и послы стран-членов Альянса находятся в Киеве.